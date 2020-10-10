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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في 11 بنكا اليوم السبت 10-10-2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى اليوم السبت
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علياء فوزى

يقدم بنك بلوم افضل سعر لتبيع له الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

فيما يقدم المصرف العربى الدولى افضل سعر لتشترى منه الدرهم الاماراتى 4.28 جنيه .


ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 10 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك بلوم 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.


استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.24جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.22 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.21 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


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وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.24جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.17 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
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