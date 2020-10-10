برلمانى يوضح سبب ظهور الدروس الخصوصية فى المجتمع

قال النائب محمود يحي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن التعليم يشهد مرحلة إنتقالية مرورا من التقليدية والجمود في الاليات إلي المرونة والحداثة والتغيير لمواكبة الإستراتيجيات العالمية لضمان وجود التعليم المصري علي المسار الصحيح، خاصة بعد أن عاشت الدولة حالة ركود تعليمي أسفرت عن تأخرها في التصنيفات العالمية.





أكد "يحي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه بعد إنطلاق منصات التعلم الإلكتروني أصبح دور المعلم دور محوري وقيادي لا غني عنه بالعملية التعليمية ولكن ستطرأ عليها بعض التغييرات ليكون دور توجيهي وإرشادي يكمن في تدريبهم علي كل ما هو جديد ومختلف ،فهو لن يعد الملقن والمحفظ وبالتالي سيتم صياغة دوره بشكل سليم وذو فائدة.





وحول مشكلة الدروس الخصوصية أشار عضو مجلس النواب، إلي أن أولياء أمور الطلاب وضغطهم علي المعلمين هوالسبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة بالمجتمع مما أفقدنا السيطرة عليها، لذا يجب علي الوزارة إعلام أهالي الطلاب بكافة المستجدات التي من شأنها الرقي بمستوي الطلاب بإمكانيات متاحة وفيرة التكلفة ومجدية بالنفع للنهوض بالعملية التعليمية في إطار قانوني يحمي الأهالي من سرطان الدروس الخصوصية الذي ينهش أموالهم.





وتابع النائب حديثه قائلا: الوزارة أطلقت بوابة إلكترونية واحدة ألحقت بها كافة سبل و متطلبات العام الدراسي الجديد التي تمكن الطالب من دراسة منهجه بدريقة علمية مبسطة ،فضلا عن تقديم خدمة التدريب والتأهيل للساده المعلمين لمتابعة أحدث التقنيات والأستراتيجيات من أجل تنمية مهاراته في الأتصال.



