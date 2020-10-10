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فن

MAD Solutions وErgo يقدمان جائزة التوزيع بمنصة الجونة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل

أعلنت MAD Solutions وErgo, Media Ventures عن تقديم جائزة مشتركة لأحد مشروعات الأفلام المشاركة في مبادرة منطلق الجونة السينمائي الذي يعد أحد فعاليات منصة الجونة السينمائية التي تقام في إطار الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي (من 23 إلى 31 أكتبر).

وتتمثل الجائزة في تعاون MAD وErgo في توزيع مشروع الفيلم الفائز في العالم العربي، وحصول صُنَّاع الفيلم على سلفة توزيع بقيمة 30 ألف دولار.

وتحرص MAD Solutions على تقديم جائزتها في مهرجانات وأسواق السينما الدولية، فبالإضافة إلى منطلق الجونة السينمائي، وملتقى القاهرة السينمائي، قدمت MAD الجائزة في ورشة فاينال كات بـمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومهرجان لوكارنو بسويسرا عندما تم تخصيص الجوائز لأفلام المغرب العربي، وسوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وأيام سينمائية بفلسطين والملتقى الاحترافي بسوق المهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.

أما عنErgo, ، فتستمر في دعم مشروعات الأفلام العربية الواعدة من خلال تقديم الجوائز بالتعاون مع المهرجانات السينمائية المختلفة، حيث قامت منذ تأسيسها بدعم ثلاثة مشروعات من خلال منطلق الجونة السينمائي في الدورات الثلاثة من مهرجان الجونة السينمائي، بينما هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تدعم فيها ملتقى القاهرة السينمائي. يأتي ذلك أيضا في إطار سعي Ergo, لدعم مكانة مصر كحلقة الوصل لصناعة السينما العربية ومقصدًا للمواهب الفنية الواعدة.


منصة الجونة السينمائية فعالية مخصصة لصناع الأفلام وعناصر الصناعة بهدف تنمية وتطوير مشاريع الأفلام السينمائية الواعدة على المستوى المصري والعربي ومساعدتها في الحصول على الدعم الفني والمادي.

وتقدم منصة الجونة مبادرات مثل جسر الجونة السينمائي ومنطلق الجونة السينمائي، وهي تقدم فرصًا مختلفة لتنمية المعرفة سواء من خلال ورش صناعة الأفلام، الندوات وموائد الحوار المفتوح ودروس السينما من الخبراء في هذا المجال.
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