نقيب المحامين يتوصل لحل مؤقت لـ أزمة نادي أكتوبر

توصل نقيب المحامين رجائى عطية، لحل مؤقت لإنهاء أزمة نادى المحامين بالسادس من أكتوبر، وذلك بعد إصداره قرارًا، بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة عام، لنادي محاميي 6 أكتوبر.

وجاء نص القرار كالآتي: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة وبعد الإلمام بظروف نادي 6 أكتوبر وتردي الأحوال فيه، وتوقفه التام بسبب ذلك عن أداء الخدمات لتعطل ملاعبه وذبول الخضرة فيه وتهديد الأشجار بالسقوط بسبب انقطاع المياه عنه، وتردي الإدارة فيه، وعدم التصدي لذلك على وجّه فعّال ينهض بالنادي ومرافقه وملاعبه، ويفتحه للمحامين وأسرهم، لارتياده وأداء الرياضات التي يحبونها والتواصل الاجتماعي، ونظرًا لما تتطلبه هذه الأحوال من وجوب سرعة البت وتهيئة الأسباب اللازمة لإقالة النادي من عثرته ومباشرة نشاطه قرّرنا الآتي:



أولًا: يُشكل مجلس إدارة مؤقت لمدة عام، لإدارة الأزمة وإعادة فتح المياه، والنهوض بالنادي وتهيئته سريعًا للقيام برسالته، من كل من: صالح الشواربى رئيسا وهاني دردير نائب الرئيس واقعة زيدان أميناً للصندوق وراجح وهبة ومحمد غريب ومحمد جلال زيادة ومحمد حجازي وعمار شندي وخالد خطاب والدكتور حمادة نجم و كريم البهنساوي.