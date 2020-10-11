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ضياء رشوان: لا يوجد شخص واحد في مصر محبوس بغير أمر قضائي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
ضياء شوان
ضياء شوان
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، إن هناك إعلاما تابعا لتنظيم الإخوان وقطر يعمل بخطة واضحة وممنهجة ضد الدولة.

وتابع رشوان خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" عبر قناة "دي إم سي": "الهيئة العامة للاستعلامات تتعامل مع 3 أنواع مختلفة من الإعلام طوال الـ 3 سنوات الماضية".

وأشار رشوان إلى أن الإعلام الآخر هو إعلام أجنبي ومن المفترض أن يكون به قواعد وموضوعية للعمل الإعلامي، ولكنه منذ عام 2013 وحتى يومنا هذا لم يناقش سوى السلبيات ولا يتحدث عن أى إيجابيات.

وتابع، أن الإعلام الأجنبي المفترض أن يكون به قواعد موضوعية للعمل الإعلامي وهي قواعد وضعها الإعلام الغربي مثل المهنية والموضوعية والتأكد من صحة الخبر واختباره ووجود توازن في المعلومات.

ولفت إلى أن القاهرة العام الماضي كانت تحتل المركز الـ 16 في أكثر مناطق العالم أمنًا بين عواصم العالم أجمع.

وأشار إلى أنه كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الإعلام الأجنبي المؤتمرات والافتتاحات والمناسبات التي يحضرها الرئيس.

وأردف ضياء رشوان إلى أنه لا يوجد شخص واحد فى هذا البلد محبوس فى أى مكان بغير أمر قضائى، لافتا إلى أن الدستور نص أنه خلال 24 ساعة يعرض على جهة التحقيق، ولا يوجد أشخاص مختفين اختفاء قسرى كما يدعون، وأن جميع من هم بالسجون وأماكن الاحتجاز صدر بشأنهم قرارات من النيابة العامة أو جهة التحقيق ومعروف مكانهم.
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