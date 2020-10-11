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أخبار العالم

المسماري: مصر تريد إنهاء أزمة ليبيا.. وتنظيم الإخوان عدو المنطقة كلها

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن مصر حريصة على إنهاء الأزمة الليبية. 

وأضاف في مداخلة مع قناة "العربية": "نحن مع أي مبادرة سلام تخلص بلادنا من الإرهاب والجريمة والفوضى الأمنية".

وتابع: "جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة هي العدو المشترك للمنطقة بأكملها، ونعلم أن مصر تريد إنهاء الأزمة في بلادنا".

وشدد المسماري على أن جماعة الإخوان في مأزق كبير وتحاول الآن الخروج بأقل الخسائر، مضيفًا: "مهمة قواتنا المسلحة ليست سياسية، لكن دحر الإرهاب والجريمة من بلادنا، فالشعب يحتاج الآن من يجمعه على قلب رجل واحد".

ولفت المسماري إلى أن القيادة العامة دعت أحمد معيتيق إلى سرت لكن المليشيات منعته.

وفي وقت سابق، أكد الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، خلال فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجاري، لى أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة.

وأضاف اللواء كامل: "مصر قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الاطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى".

وأشار الوزير عباس كامل، إلى استضافة مدينة الغردقة مؤخرا لاجتماعات المسار الأمني والعسكري والتي تمهد لاجتماعات 5 + 5 برعاية الأمم المتحدة ، مؤكدا أن الاجتماعات اتسمت بإيجابية من الأطراف الليبية المشاركة، مشيرا إلى إيمان مصر التام بالعمل على جميع المسارات الهادفة لحل الأزمة الليبية بالتوازي حتى ينعم المواطن الليبي بالاستقرار. 

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