منة فضالي لـ صدى البلد: تعرضت للخيانة كثيرا.. كنت خايفة ألبس بدلة رقص.. مسلسل حب عمرى الأقرب لي

منة فضالي في ندوة صدى البلد: تعرضت للخيانة كثيرا في حياتي





وعلقت منة فضالي، على تعرضها للخيانة في فيلم "زنزانة 7"، قائلة "تعرضت للخيانة كثيرا في حياتي"، موضحة "كان ديما رد فعلى إني بمشي".





وأضافت منة فضالي "دايما عقاب الخيانة إنك تمشى، ووقت ما البنى آدم بيفوق ويرجع تانى ويقولك سامحينى بقوله الموضوع خلص بالنسبالى".





وأكدت منة فضالي "ده اسلم عقاب واحسن عقاب بالنسبالى".





منة فضالى عن دورها فى زنزانة 7: كنت خايفة ألبس بدلة رقص





حلت الفنانة منة فضالى مساء امس ضيفة على موقع صدى البلد للحديث عن أحدث اعمالها الفنية فيلم "زنزانة7".





وقالت منة فضالى عن مشاركتها فى فيلم "زنزانة 7" خلال الندوة:" حابة الفيلم جدا لان الدور جرئ شوية ومش شخصيتى".





واضافت منة فضالى :" طول الوقت كنت معترضة انى البس بدلة رقص وكنت قلقانة جدا من الناس انها متتقبلش الموضوع او يبقى فى انتقاد كبير "





وتابعت :"حاولت اخلى الشكل مختلف والحمدلله مجاليش اى انتقاد على الشخصية " .





منة فضالي لـ صدى البلد: مسلسل حب عمرى الاقرب لي فى رمضان 2020





حلت الفنانة منة فضالى السبت الماضى ضيفة على موقع صدى البلد للحديث عن أحدث اعمالها الفنية فيلم "زنزانة7".





وقالت منة فضالى عن اعمالها الرمضانية :" مسلسل حب عمرى قريب جدا ليا كشخصية لان الشخصية منظمة ورومانسية وعملية".





واضافت منة فضالى: "لكن مسلسل لما كنا صغيرين انا ضيفة شرف وبنسبالى حلو وروحت لان ريهام حجاج طلبتنى وهى صديقة عزيزة عليا والدور كان جيد".





منة فضالي: مسلسل مقابلة مع السيد آدم تسبب في استبعادى من فيلم ماكو





وقالت منة فضالى عن عدم مشاركتها فى فيلم ماكو: "غيروا مواعيد التصوير كتير وتوقف التصوير كتير وكان عندى مسلسل فى سوريا "مقابلة مع السيد آدم" وفجأة كلمونى وانا عندى سفر الى سوريا فقالولى احنا مضطرين نجيب حد تانى".





فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.





منة فضالي: هذا هو الفرق في التصوير بين سوريا ومصر





وقالت منة فضالى عن مشاركتها فى المسلسل السورى مقابلة مع السيد ادم :" الشغل فى سوريا منظم اكتر من هنا شوية واماكن التصوير حلوة جدا كنت حاسة انى غربية شوية لاني كنت الممثلة المصرية الوحيدة".





وتابعت منة فضالى: "كان ليا الشرف انى اشتغلت مع الاستاذ غسان مسعود وكان اخويا الكبير طول الوقت".



