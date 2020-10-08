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فن

منة فضالي: هذا هو الفرق في التصوير بين سوريا ومصر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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شروق حمدى
حلت الفنانة منة فضالى ضيفة على موقع صدى البلد للحديث عن أحدث اعمالها الفنية فيلم "زنزانة7"

وقالت منة فضالى عن مشاركتها فى المسلسل السورى مقابلة مع السيد ادم :" الشغل فى سوريا منظم اكتر من هنا شوية واماكن التصوير حلوة جدا كنت حاسة انى غربية شوية لاني كنت الممثلة المصرية الوحيدة".

وتابعت منة فضالى: "كان ليا الشرف انى اشتغلت مع الاستاذ غسان مسعود وكان اخويا الكبير طول الوقت".

واضافت منة فضالي: "تصوير الجزء الثانى من مسلسل مقابلة مع السيد ادهم فى شهر 12 المقبل".

فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

وعلى صعيد اخر وجهت الفنانة منة فضالى الشكر لـ موقع " صدى البلد "  على تكريمها عن فيلم " زنزانة 7 " ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "شكرا صدي البلد علي تكريمي عن فيلم زنزانة 7".
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