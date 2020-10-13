لطلاب جامعة عين شمس .. تعرف على البرامج المتميزة بالكليات

تقدم كليات جامعة عين شمس مجموعة من البرامج المميزة الجديدة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية)، والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.





وتتيح تلك التخصصات الجديدة في البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق، فضلا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية في عدد من التخصصات، كما يتم تقديم تلك البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية، كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر من تخصص في المجال الذي يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

ويعرض موقع " صدي البلد " برامج الكليات:





1- كلية الطب يحصل من خلال البرامج المقدمة على بكالوريوس طب وجراحة، إضافة إلى بكالوريوس من جامعات فرنسية وأخرى يورومتوسطية، مشيرا إلى أن هنام 13 مستشفى تتبع جامعة عين شمس، تحوي 4000 سرير للمرضى كلها متاحة ليتمكن الطلاب من التدريب العملي فيها تحت إشراف أساتذة متخصصين.





2- كلية الهندسة تقدم 11 برنامجا، اثنين ويتم التعاون مع جامعات أجنبية في عدة دول، بحيث يتمكن الطالب من الحصول على دورات تدريبية في تلك الجامعات الأجنبية بينها (السويد، انجلترا، ألمانيا، إيطاليا، وغيرها من الدول).





3- كلية الحاسبات والمعلومات تقدم برنامجان يستقبلان طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي علوم، وبذلك فهي الكلية الوحيد في مصر التي تستقبل هذه الفئة من الطلاب بخلاف كليات الطب والعلوم، ومن خلال هذه البرامج يتلقى الطلاب كورسات تدمج مواد كلية العلوم مع التكنولوجيا، وفي هذا تتشابه مع البرامج المقدمة في جامعات بإسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.





تعرف علي طرق الالتحاق بالبرامج :





يمكن لأي طالب الالتحاق بهذه البرامج شريطة حصوله على تنسيب في جامعة حكومية، ما يعني أنه يمكنه الانتقال من الكلية التي نسب إليها من مكتب التنسيق في أي جامعة إلى الكلية المناظرة في جامعة عين شمس

















تعرف علي برامج الكليات :





1- برنامج تقنية المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات يقبل طلاب ثانوية عامة علمي علوم وعلمي رياضيات، يهدف الى إعداد كوادر متخصصة في تقنية المعلومات الحيوية من خلال امتلاكهم قدرات ومهارات علمية وعملية عالية في برمجيات تقنية المعلومات الحديثة وتطويعها لحل المشكلات الحيوية، مع تعميق الوعى العلمي والبحث التطبيقي في مجال تقنية المعلومات الحيوية، وأن الأعمال التخصصية المرتبطة بمجالات التقنية الحيوية تحتاج الى خريجين متخصصين في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ولديهم ايضا المعرفة العلمية والعملية في المجالات البيولوجية.





2-تطبيق علوم الطب الشرعي وتصنيع الأدوية والهندسة الوراثية وبرنامج هندسة البرمجيات Software Engineering يقبل طلاب علمي رياضيات، ومن خلاله يمتلك الخريج القدرة على إنتاج البرمجيات واختبارها وحساب تكلفتها بما يتوافق مع معايير الجودة المطلوبة وتعميق الوعي العلمي والبحث التطبيقي في مجال هندسة البرمجيات وجودتها.





حيث توفر الكلية للملتحقين ببرامجها تدريب صيفي يجري بالتعاون مع أهم شركات البرمجيات مثل IBM, Microsoft,… ، كما تتعاون مع الجهات المتخصصة مثل مستشفى 57357 ومراكز الأبحاث لتدريب الطلاب في المعامل البيولوجية المتخصصة، كما يتم التعاون على مستوى مشاريع التخرج لإنتاج برمجيات تخدم المجتمع، كما يتم إقامة ملتقى توظف سنوي لتوفير فرص عمل للطلبة بعد التخرج





4-برنامج كين في كلية التجارة حيث يحصل الخريج على ثلاث شهادات أحدهما من عين شمس وأخرى من جامعة كين من نيوجرسي في الولايات المتحدة، وشهادة ثالثة من جامعة أوشن في نيوجرسي أيضا، مبينة أن الامتحانات تجرى بنظامين أون لاين للحصول على الشهادتين الامريكيتين، وتحريرية للحصول على شهادة عين شمس









4- برنامج ترجمة متخصصة في اللغة الصينية بالسن عين شمس ، يحصل الطلاب من خلاله على مواد إضافية لا يدرسها الطلاب غير الملتحقين بالبرامج، حيث أن بعض هذه المواد يدرسها طلاب الماجستير، لذلك فإن طلاب البرامج يكونون مميزين، إضافة إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالبرامج يعد قليل، وبالتالي اهتمام الأساتذة بهم أكبر، علاوة على معامل الترجمة التي توفر لكل طالب، ومن خلال هذا البرنامج يتم التخصص في السنة الثالثة (ترجمة سياسية، او اقتصادية أو دينية)، ومن مميزات هذا البرنامج أيضا حصول الطالب على جميع المهارات في الترجمة (الفورية والتتبعية والتحريرية واتصالية والصحفية، والترجمة السمعية والمرئية).









5- برنامج قسم الارشاد السياحي كلية الآداب عين شمس حيث وجود شعبتين في البرامج المقدمة بالكلية (انجليزي وفرنسي)، فأن الفرق بينهما في الدراسة باللغة الأولى إما الإنجليزية أو الفرنسية، فيما تكون المقررات الدراسية متطابقة، مضيفة أن 80% من دراسة الطالب عملية، حيث أنه يقوم بزيارات ميدانية يوميا في المتاحف والمواقع الأثرية داخل القاهرة الكبرى، وأيضا يتم تنظيم رحلات كبرى إلى الاسكندرية والساحل الشمالي، وأيضا رحلة إلى الأقصر وأسوان والنوبة، والمنيا، وأخرى لجنوب سيناء، وتشمل الدراسة السياحة الأثرية والدينية، كما أن هذا البرنامج يقدم دراسة بلغة أخرى الى جانب اللغة الأولى منها الإيطالي الاسباني الألماني، وبينت أن هناك خطة لافتتاح برنامج يضم لغات نادرة مثل الكوري والروسي والهندي والياباني.





6- قسم إعلام بكلية الآداب يقدم 3 تخصصات (إذاعة وتلفزيون، صحافة، وعلاقات عامة) ويوجد في الكلية استوديو راديو وآخر مرئي ملحق بوحدة مونتاج متكاملة يمكن للطلاب الاستفادة منهم، وفي الكلية أيضا قسم لغات شرقية ويوجد فيه اللغة الهندية، علما بأن كلية الآداب عين شمس يوجد فيها القسم الوحيد الذي يدرس اللغة الهندية بالحروف الديوناقري، مضيفة أنهم بصدد افتتاح برنامج مستقل للغة الهندية يرتبط بالترجمة الالكترونية لمواكبة سوق العمل، الى جانب أقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية والعبرية والعربية، إضافة إلى قسم الجغرافيا الذي تم فيه استحداث شعبة (جيو اس) لتواكب التكنولوجيا الحديثة.





7- برنامج تكنولوجيا نظم المعلوماتية كلية البنات ف هذا البرنامج يقدم بشعبتين (العربية والانجليزية)، ويعتمد على النظم التكنولوجية الحديثة وكيفية توظيفها في التعليم وكيفية استيعاب الأعداد الكبرى في المدارس ومنح الاستفادة منها





8- برنامج التصميم الدوائي في كلية الصيدلة)، حيث يتميز برنامج الكلية في أنه يختار عدد قليل من الطلاب، ما يمنحهم الفرصة للتواصل بشكل كبير مع المسؤولين في البرنامج والأستاذة بشكل عام، لافتة إلى أن الكلية يوجد فيها العديد من الأقسام هي (العقاقير، الصيدلة الصناعية، الكيماء الصيدلية، الاحياء، الادوية والسموم، والكيمياء التحليلية، الصيدلة الإكلينيكية)، وتعد كلية الصيدلة هي الوحيدة التي استحدثت قسم الصيدلة الاكلينيكية في القاهرة، و أن جميع الخريجين من الكلية يحصلون على كورس التصميم الدوائي، وهذا أحد المميزات المهمة الموجودة في برامج الكلية.





9- برنامج الساعات المعتمدة في كلية الأسنان فمن خلال برامج الكلية توجد العديد من المواد المستحدثة والتي تعتمد على التدريب الاكلينيكي، مشيرا إلى أن عدد الطلاب القليل يمنحهم فرص التدريب أفضل، لافتا إلى أن الطلاب في البرامج يحصلون على 11 كورس إضافيا عن الطلاب غير الملتحقين بالبرامج.