حديقة حيوان الجيزة تكشف مصير زواج الزرافة الوحيدة «سونسن»

أثار خبر استقبال 3 زراف إفريقي، بحديقة حيوان الجيزة، وتأهيل أنثى الزراف الوحيدة الموجودة بالحديقة للتزاوج بذكر أفريقي، حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.





وزارة الزراعة سبق و أعلنت عن وصول 3 زراف من جنوب أفريقيا لحديقة حيوان الجيزة خلال أيام، وذلك بعد إتمام الموافقة الاستيرادية بعد التعاقد عليهم، وأن التعاقد تم وفقًا لمنظومة تبادل الحيوانات، مقابل فرس النهر ، وعدد من الكباش الأروي.





ولكن كانت هناك الكثير من المعلومات المغلوطة حول هذا الأمر، وأثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة خبر تأهيل أنثى الزراف التي تدعى "سونسن" ، وهي الزرافة الوحيدة المتبقية في الحديقة ، بعد نفوق الزرافين "ركا" و"عزيز"؛ لذلك ذهبت عدسة "صدى البلد" إلى حديقة الحيوان بالجيزة؛ للحديث مع اللواء دكتور محمد رجائي ، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، لمعرفة مدى صحة المعلومات المتداولة.





في البداية قال "رجائي"، إن الزراف من نجوم الحديقة ، والتي يسعى الزوار لزيارتها دائما، مشيرا الى أن الزراف يتأثر بالبرد بشكل كبير؛ مما قد يتسبب في وفاته، لذلك تم الاتفاق مع العديد من الدول ، من خلال التواصل مع الجهات الخارجية ، على تبديل بعض من الحيوانات ، ومنها الزراف ، بحيوانات أخرى يوجد عدد منها لدينا بالحديقة؛ لتخفيف التكاليف على الدولة، وتوفير عدد من الزراف الجديد، بحيث يكون هناك أكثر من واحدة بالحديقة.





وأضاف " رجائي" أنه بالفعل تم التوصل لاتفاقيات مع بعض الحدائق العالمية ، حيث تم التخلص من العديد من الحيوانات مثل فرس النهر ، نظرا لصراعه الدائم مع باقي أقرانه عند زيادة الأعداد؛ مما قد يتسبب في قتل بعضهم البعض ، وهذا يعد من المكاسب للحديقة ، بإدخال أنواع أخرى من الحيوانات .





وأوضح اللواء محمد رجائي ، أن هذا العرض كان يتم مناقشته منذ 5 أشهر مع دولة جنوب افريقيا، لكن التواصل كان متوقفا في الفترة الاخيرة؛ بسبب وقف حركة الطيران في ظل تفشي فيروس كورونا، متوقعا أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية خلال شهر ، من خلال إدخال 3 زراف للحديقة.





وأشار "رجائي" إلى أنه تم إحضار العديد من الحيوانات من امريكا اللاتينية مثل حيوان "الألبكة" للتسلية سواء للكبار أو الأطفال .





وأكد أنه تم تجهيز الأجواء للزرافات الجديدة، سواء بالنسبة للمبيت الخاص به أو المكان، حيث يحتاج إلى أماكن واسعة للتحرك ، وكذلك تم تمهيد الأرض له لسهولة التحرك، وأنه سيتم الفصل بينه وبين الزراف القديم؛ نظرا لفرق الحجم وحفاظا على سلامته، كما تتم تغذيته بالأساليب الصحية، وأن الحديقة جاهزة لاستقبال الزراف .



