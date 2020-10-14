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منوعات

حديقة حيوان الجيزة تكشف مصير زواج الزرافة الوحيدة «سونسن»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:05 ص
صدى البلد
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ماجدة المهدي- أشرف العمدة
أثار خبر استقبال 3 زراف إفريقي، بحديقة حيوان الجيزة، وتأهيل أنثى الزراف الوحيدة الموجودة بالحديقة للتزاوج بذكر أفريقي، حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وزارة الزراعة سبق وأعلنت عن وصول 3 زراف من جنوب أفريقيا لحديقة حيوان الجيزة خلال أيام، وذلك بعد إتمام الموافقة الاستيرادية بعد التعاقد عليهم، وأن التعاقد تم وفقًا لمنظومة تبادل الحيوانات، مقابل فرس النهر، وعدد من الكباش الأروي. 

ولكن كانت هناك الكثير من المعلومات المغلوطة حول هذا الأمر، وأثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة خبر تأهيل أنثى الزراف التي تدعى "سونسن"، وهي الزرافة الوحيدة المتبقية في الحديقة، بعد نفوق الزرافين "ركا" و"عزيز"؛ لذلك ذهبت عدسة "صدى البلد" إلى حديقة الحيوان بالجيزة؛ للحديث مع اللواء دكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لمعرفة مدى صحة المعلومات المتداولة.

في البداية قال "رجائي"، إن الزراف من نجوم الحديقة، والتي يسعى الزوار لزيارتها دائما، مشيرا الى أن الزراف يتأثر بالبرد بشكل كبير؛ مما قد يتسبب في وفاته، لذلك تم الاتفاق مع العديد من الدول، من خلال التواصل مع الجهات الخارجية، على تبديل بعض من الحيوانات، ومنها الزراف، بحيوانات أخرى يوجد عدد منها لدينا بالحديقة؛ لتخفيف التكاليف على الدولة، وتوفير عدد من الزراف الجديد، بحيث يكون هناك أكثر من واحدة بالحديقة.

وأضاف " رجائي" أنه بالفعل تم التوصل لاتفاقيات مع بعض الحدائق العالمية ، حيث تم التخلص من العديد من الحيوانات مثل فرس النهر ، نظرا لصراعه الدائم مع باقي أقرانه عند زيادة الأعداد؛ مما قد يتسبب في قتل بعضهم البعض، وهذا يعد من المكاسب للحديقة، بإدخال أنواع أخرى من الحيوانات .

وأوضح اللواء محمد رجائي، أن هذا العرض كان يتم مناقشته منذ 5 أشهر مع دولة جنوب افريقيا، لكن التواصل كان متوقفا في الفترة الاخيرة؛ بسبب وقف حركة الطيران في ظل تفشي فيروس كورونا، متوقعا أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية خلال شهر، من خلال إدخال 3 زراف للحديقة.

وأشار "رجائي" إلى أنه تم إحضار العديد من الحيوانات من امريكا اللاتينية مثل حيوان "الألبكة"  للتسلية سواء للكبار أو الأطفال .

وأكد أنه تم تجهيز الأجواء للزرافات الجديدة، سواء بالنسبة للمبيت الخاص به أو المكان، حيث يحتاج إلى أماكن واسعة للتحرك ، وكذلك تم تمهيد الأرض له لسهولة التحرك، وأنه سيتم الفصل بينه وبين الزراف القديم؛ نظرا لفرق الحجم وحفاظا على سلامته، كما تتم تغذيته بالأساليب الصحية، وأن الحديقة جاهزة لاستقبال الزراف .

وأما فيما يخص الأخبار المتداولة عن تأهيل الزرافة "سونسون" للتزاوج من الذكر الأفريقي؛ فأردف قائلاً: "إن الزرافة "سونسون" حاليا وحيدة، وأنه لم يتم زواجها إلا مرة واحدة ، وأنه لم يتم إرضاع الوليد الصغير الخاص بها؛ نظرا لعدم خبرتها ، وهذه هي المرة الوحيدة التي تزاوجت فيها سونسون، مؤكدا عدم صحة الأخبار الواردة بشأن زواج "سونسون"؛ نظرا لاختلاف الأحجام والأوزان بالنسبة للزرافات القادمة، ومن المستحيل تواجدهم في مبيت واحد، حيث سيكون هناك الكثير من العداء بينهم؛ لاختلاف أنواعهم، مما قد يؤدي الى الشجار حتى نفوق أحدهم.
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