لقاء الخميسي ناعية محمود ياسين: ترك بصمة في قلوبنا

فقدنا اليوم نجم كبير ترك بصمه كبيره في السينما المصريه وترك بصمه في قلوبنا رحل اليوم الغالي " محمود ياسين " عن عالمنا لعالم افضل . رحمك الله وغفر لك وأثابك خير الخاتمة 🙏 #محمود_ياسين