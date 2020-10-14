لقاء الخميسي ناعية محمود ياسين: ترك بصمة في قلوبنا

نعت الفنانة لقاء الخميسي الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم الاربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.





ونشرت لقاء الخميسي صورة للراحل محمود ياسين و كتبت معلقة : فقدنا اليوم نجم كبير ترك بصمه كبيره في السينما المصريه وترك بصمه في قلوبنا ، رحل اليوم الغالي " محمود ياسين " عن عالمنا لعالم افضل ، رحمك الله وغفر لك وأثابك خير الخاتمة





وأعلنت الفنانة رانيا ياسين ، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الكبير.





وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: صلاة الجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، و العزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".





وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.





شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.





محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.





فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامه.





وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.