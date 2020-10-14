محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات المدارس والحملات المكثفة للنظافة.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.





وأشرَف جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال محطة رافع الصرف الصحي بالقني وعزبة عمرو لتجهيزها للتشغيل قبل فصل الشتاء، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على استكمال أعمال المرحلة الأخيرة من مشروع الصرف الصحي بقرية كفر المرازقة، بالإضافة الي المرور على جميع المدارس بالوحدة، بقرى الحرية، وميت الديبة، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، فضلًا عن متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من تغطية المصرف ابتداءً من مستشفى قلين المركزي وحتى كوبري المزلقان.





وأشرفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال إصلاح خط مياه علي طريق دسوق – كفرالشيخ، بنطاق قرية العجوزين، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى إصلاح خط مياه قطر 16 بوصة بجوار كوبرى محرم أمام عزبة رزق التابعة لقرية شابة.





وتابع، أعمال تطهير مجري مصرف المار بعزبة الحيطة بسنهور المدينة، وتم المرور علي كافة المراكز والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، وكذا أعمال الرش والتطهير والتعقيم بها، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.





وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، المرور على المدارس بقري أبوغنيمة، والروضة، والبلاصى، والتأكد من جاهزيتها من " نظافة، مياه، كهرباء، الطرق المؤدية للمدراس، رفع أي إشغالات أو قمامة محيطة بالمدارس"، ورش وتطهير وتعقيم كافة المدارس واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد، فضلًا عن متابعة الأعمال بمحطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من القيام بالعمل على أكمل وجه.





أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.





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