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أخبار العالم

أول تحقيق بريطاني ضد إسرائيل بسبب هدم منازل فلسطينية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:10 م
الاحتلال يهدم بيوت
الاحتلال يهدم بيوت الفلسطينيين
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قسم الخارجي
فتحت الحكومة البريطانية أول تحقيق ضد شركة إنجليزية كانت تورد معدات هدم آلية كبيرة لكيان الإحتلال الإسرائيلي بحق مساكن أصحاب الأرض الفلسطينيين، وفق ماذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

قالت الحكومة البريطانية إن بيع آليات ثقيلة بريطانية الصنع استخدمت لهدم مبان فلسطينية في الضفة الغربية قد يكون خرقا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ذكرت صحيفة الجارديان، أن منظمة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني كانت قد تقدمت بشكوى ضد شركة جي سي بي، لصناعة المعدات المتعددة الجنسيات، في ديسمبر 2019. 

وكانت الشكوى لإلزام الشركة باتباع إرشادات منظمة OECD، في شـأن البحث عن طرق لمنع أو تخفيف الآثار السلبية على حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطا مباشرا بعملياتها التجارية أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقة عمل، حتى لو لم تساهم في تلك الآثار".

وأعلنت "جهة الاتصال الوطنية"، وهي جزء من وزارة الخارجية البريطانية، أنها تعتقد أنه ينبغي على شركة JCB تفسير القضية، مضيفة أن المزاعم ضد الشركة "مادية ومثبتة".

وجاء رد الشركة بنفي الإدعاء، ذاكرة إنها قامت ببيع المعدات لشركة "كوماسكو"، وهي طرف ثالث موزع في إسرائيل، وأنها لا تتحمل مسؤولية طريقة استخدام المعدات.

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