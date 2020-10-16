الوطنية للانتخابات: بطاقات التصويت مؤمنة.. وضد التزوير أو التقليد

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أن بطاقات التصويت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ستكون مؤمنة بالكامل ضد التزوير أو التقليد.





وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن شكل بطاقات الاقتراع، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج أسماء المرشحين بالنظام الفردى ورموزهم الانتخابية بكل دائرة في بطاقة واحدة، وسيتم تخصيص بطاقه للقوائم المرشحة.





وكشفت الهيئة أن عدد اللجان الفرعية في المرحلة الأولى من الانتخابات التي تضم 14 محافظة تبلغ 10240 لجنة، فيما يبلغ عددها في المرحلة الثانية وتضم 13 محافظة 10292 لجنة.





وقالت إنه تم إعداد كشوف القضاه الذين سيشرفون على الانتخابات، وأنه جار توزيعهم على اللجان خلال الساعات القادمة.