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رياضة

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على الوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:08 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
احتفل تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية بفوز الأهلي على فريق الوداد بهدفين مقابل لاشيء في ذهاب النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. 


وكتب تركي ال الشيخ عبر تويتر قائلا "‏مبروك الاهلي المصري وان شالله التاسعه".

وفاز النادي الاهلي على فريق الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل لاشيء. 

سجل محمد مجدي أفشة الهدف عن طريق اقتناص الكرة من منتصف الملعب والتوغل بمشوار مميز، وتسجيل الهدف في الدققة الرابعة من عمر المباراة وتقدم الأهلي.

وشن الوداد هجومًا ناريًا على النادي الاهلي، وتمركز داخل منطقة جزاء محمد الشناوي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، ولكن دون تحقيق أهداف في مرمى المارد الأحمر.


وسجل  الأهلي الهدف الثاني من توقيع التونسي على معلول من ركلة جزاء، في شباك الوداد بعد كرة احتسبها الحكم من أرطامت في يد مدافع الفريق المغربي.


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