وزير التعليم: إتاحة حلقات قناة مدرستنا على يوتيوب.. قريبا

وأضاف وزير التربية والتعليم "سوف تنطلق قناة جديدة يوم ١٥ نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي"، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا عن طريق أجهزة التابلت، ولذلك فإن خدمة القنوات هنا هي "خدمة إضافية وليست محورية" .

جدير بالذكر أنه تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، تم إطلاق قناة "مدرستنا" ، والتي تعد أول قناة تعليمية عن بعد في مصر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع للصف السادس الابتدائي.









وبدأ اليوم البث الرسمي لـ قناة مدرستنا التعليمية الجديدة ، ببث تحية العلم و السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية بإخراج مبتكر جديد يقدمه عدد من طلاب المدارس في مصر.







ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا من خلال :

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: افقى.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.