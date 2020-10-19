AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم: إتاحة حلقات قناة مدرستنا على يوتيوب.. قريبا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:17 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تخصيص قناة على اليوتيوب لكل حلقات قناة مدرستنا لكافة الصفوف الدراسية.

وقال وزير التربية والتعليم : ستكون هذه القناة متاحة على اليوتيوب قريبًا.

وكان قد وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المدارس لمشاهدة الدروس التعليمية عالية المستوى على قناة "مدرستنا".

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن قناة مدرستنا تغطي كل الحصص للمواد التي تضاف للمجموع للصفوف الدراسية من "الرابع الابتدائي" حتى "الثالث الإعدادي".

اقرأ أيضا |
وزير التعليم يتفقد سير الدراسة بمدارس القاهرة.. ويوجه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية 

وقال وزير التربية والتعليم "لقد بدأنا بتقديم الحصص "بالغة العربية" لأن الغالبية الكاسحة من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص قبل غيرهم".

وأضاف وزير التربية والتعليم، "سوف نضيف حصص "العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

واستكمل وزير التربية والتعليم، تصريحاته، قائلا "سوف تنطلق قناة جديدة يوم ١٥ نوفمبر القادم، لتغطية حصص الصفوف من "الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي"، مشيرا إلى أن هذه المجموعة من الطلاب تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع، وبالتالي القنوات تمثل "خدمة مساعدة لهم وليست أساسية" كما هو الحال في الصفوف من ٤ ابتدائي إلى 3 إعدادي.

وأضاف وزير التربية والتعليم "سوف تنطلق قناة جديدة يوم ١٥ نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي"، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا عن طريق أجهزة التابلت، ولذلك فإن خدمة القنوات هنا هي "خدمة إضافية وليست محورية" .

جدير بالذكر أنه تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، تم إطلاق قناة "مدرستنا" ، والتي تعد أول قناة تعليمية عن بعد في مصر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع للصف السادس الابتدائي.


وبدأ اليوم البث الرسمي لـ قناة مدرستنا التعليمية الجديدة ، ببث تحية العلم و السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية بإخراج مبتكر جديد يقدمه عدد من طلاب المدارس في مصر.


ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا من خلال :
- التردد: 12303.
- الاستقطاب: افقى.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات وزير التعليم الجديدة بشأن الدراسة في المدارس | تفاصيل

بالصور.. علامات على المقاعد في الفصول بمدارس الإسكندرية لضمان التباعد بين الطلاب

بالصور.. "يوم في حب مصر" داخل مدرسة بالمنصورة في أول يوم دراسة

نائب وزير التعليم يتفقد مدارس الجيزة.. حجازي: أتمنى أن يكون عاما دراسيا سعيدا وموفقا

وزير التعليم: ترقبوا إطلاق قناة مدرستنا الجديدة.. اليوم

وزير التعليم: قناة مدرستنا انطلقت منذ 8 صباحا على تردد 12303

ترشيحاتنا

شاهد..الشامبو يدمر مصير طفلة ويشوه وجهها

تفاصيل هجوم سيبراني للحرس الثوري استهدف شركات حيوية في إسرائيل

مشوفتش كده في حياتي.. محافظ الدقهلية عن تعنيفه مديرة مدرسة: حولت فصل "كي جي" إلى مكتب.. فيديو

أحمد حسام ميدو عن إسلام جابر أمام الرجاء: أداءه مفاجأة بالنسبة لي

إهمال مربية يتسبب في مصرع طفلين توأم غرقًا.. تفاصيل وصور

أذكار الصباح بـ 3 آيات وسورة قرآنية تفتح لك أبواب الرزق ولا تصيبك فاقة أبدا

AdvertisementS

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-10-2020

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

في اجتماع موسع .. مدبولي يكلف بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بصورة مستدامة بالمجان

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار تبدأ في هذا التوقيت

ننشر رد فتوى مجلس الدولة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مستندات

وزير التعليم: إتاحة حلقات قناة مدرستنا على يوتيوب.. قريبا

من غدٍ.. أمطار غزيرة على البلاد 6 أيام وانخفاض الحرارة 5 درجات

مش هنسكت على الظلم التحكيمي.. أول تعليق من الرجاء بعد الهزيمة أمام الزمالك

موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

التمرين الأخير لـ بطلة الجمهورية| أصدقاء الشهيدة نورهان مصطفى: عايزين حقها.. صور

غير متوقع.. تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لن تتوقعه في عمل البطاطس المقرمشة كالمطاعم

بفستان جذاب .. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

غير متوقع.. تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها