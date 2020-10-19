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سيارات

لكزس تطرح موديل lexus is 2021 لتنافس بي ام دبليو bmw m3 .. صور

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:07 م
لكزس lexus is 2021
لكزس lexus is 2021
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اشرف عطية
طرحت "العملاق الياباني" وإحدى أذرع شركة تويوتا السيارة لكزس lexus is 2021 و التي جاءت بتصميم أنيق، وتعديلات في الفرامل، تقول لكزس إنها حسنت المناورة بشكل ممتاز لتستطيع السيارة لكزس lexus is 2021 أن تراوغ و تناور بثقة أكبر. 


تأتي لكزس lexus is 2021 بمحرك 4 أسطوانات أو 6 أسطوانات لتنافس العملاق الالماني بي ام دبليو bmw m3 حيث يُتوقع أن يتم الكشف عنها في نوفمبر القادم بمحرك V8 سعة 5000 سي سي بدون تيربو ويولد المحرك قوة 472 حصانا و535 نيوتن.متر من عزم الدوران.


وستحصل بي ام دبليو bmw m3 على عزم دوران أفضل من لكزس، والجدير بالذكر أن لكزس قامت مؤخرًا بتسجيل علامة IS 500 في أمريكا الشمالية مؤخرًا، مما يعني أن IS ستحصل على نسخة بمحرك V8  وستقع أسفل IS F في تشكيلة الشركة، لتكون منافسًا مباشرًا لـ بي ام دبليو M340i ومرسيدس AMG C43 .


جدير بالذكر ان لكزس طرحت لكزس lexus RX500h بنفس المحرك 8 سلندر الهجين للسيارة لكزس lexus LS500h، ويعني ذلك قفز مستوى القوة من 308 حصان حاليًا إلى 354 حصانا، مع تحسن التسارع من السكون إلى 100 كلم\س إلى أقل من 7 ثوان وهو رقم جيد جدا.


كما قد نرى تحسينات أخرى للسرعة القصوى والحد الأقصى للسحب، والذي يقف حاليًا عند حوالي 1600 كيلوجرام، وسنعلم المزيد عن إصدارات RX الجديدة في الأشهر القادمة إذ ينوي العملاق الياباني طرح موديلات عديدة للسيارات الكهربائية الفترة القادمة.


جدير بالذكر أن شركة لكزس أعلنت مؤخرا عن طرح لكزس lexus is 2021.وحصلت على تحديثات شاملة، لتأتي بفوانيس ليد جديدة ومساحات مستشعرة للمطر، وجنوط 18 انش ، ومرايا تعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية. 


وتأتي لكزس lexus is 2021 300 بنظام تحكم أوتوماتيكي بالتكييف ونظام ترفيهي 8 انش يدعم ابل كاربلاي واندرويد اوتو و ساوند سيستم بايونير فاخر. 


لكزس lexus is 2021 300 متاحة بكراسي سخانات وفتحة السقف الكهربائية ونظام صوتي ونظام ترفيهي أكبر ومحرك 2000 سي سي  تيربو 241 حصانا و349 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات. 


وتتسارع لكزس lexus is 2021 300  من 0 إلى 100 خلال 6.9 ثانية وتصل سرعتها القصوى 230 كيلو مترا في الساعة و هي متاحة بنظام دفع كُلي بسعر يبدأ من 41,000 دولار و بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات ومحرك V6 سعة 3500 سي سي 260 حصانا و320 نيوتن و تتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 6 ثوان.
لكزس تطرح موديل lexus is 2021 لتنافس بي ام دبليو bmw m3 .. صور
لكزس تطرح موديل lexus is 2021 لتنافس بي ام دبليو bmw m3 .. صور
لكزس تطرح موديل lexus is 2021 لتنافس بي ام دبليو bmw m3 .. صور
لكزس تطرح موديل lexus is 2021 لتنافس بي ام دبليو bmw m3 .. صور

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