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رياضة

شطة يكشف موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى دوري الأبطال

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:10 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
انتقد عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية والمدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حالة الفرحة المبالغ فيها بين جمهوري الأهلي والزمالك بعد الفوز على الوداد والرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال شطة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لا داعي للاحتفال المُبالغ فيه من لاعبي الأهلي والزمالك، فالتأهل للنهائي الافريقي لم يُحسَم بعد.. ومباراة الإياب تحتاج تأهيلا نفسيا مُختلفا للاعبي الفريقين".

وأضاف: "موسيماني مُدرب ذو إمكانيات أكثر من رائعة، وأتمنى تفوُّق المُدربين الأفارقة على الأوروبيين في السنوات المُقبلة.. وأتمنَّي دعم هذا الأمر من مسؤولي أندية الكرة المصرية".

وحول إمكانية تأجيل مواجهة الإياب بين الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم قال:"لا يوجد لائحة أو بند ينص بشكل صريح على تأجيل المباراة حتى بعد ظهور 8 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل صفوف الرجاء، ومتأكد من إقامة المباراة في موعدها خاصة أن الاتحاد الإفريقى لن يضمن إذا قام بتأجيل المباراة أسبوع ألا يتم ظهور إصابات جديدة، لذلك أعتقد أن الاتحاد الأفريقي سيرفض تأجيل المباراة خاصة أن القائمة تضمن 30 لاعبا".

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