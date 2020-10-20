برلماني يصف دور نبيلة مكرم فى الاستحقاقات البرلمانية بالوطنى والناجح

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الدور الذى تقوم به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج ، تجاه جميع المشاركة السياسية من المصريين بالخارج فى الاستحقاقات السياسية سواء الاستفتاءات او الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالوطنى والناجح ، موجها تحية قلبية للسفيرة نبيلة مكرم على دورها وجهودها الجبارة والناجحة فى اتمام مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الماضية لمجلس الشيوخ والانتخابات الحالية لمجلس النواب.





وطالب " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم ، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج، لإتمام مشاركة المصريين بمختلف دول العالم فى مثل هذه الاستحقاقات السياسية والمهمة مشيدا بحرص السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج باستعراض وشرح خطوات تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب.





وأشاد النائب بتواصل وزيرة الهجرة مع عدد من المصريين بالخارج عبر الفيديوكونفرانس، للرد على استفساراتهم حول العملية الانتخابية وخطوات التصويت وحرصها على الاستفادة من التكنولوجيا للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة من جانبهم، لأنهم جزء مؤثر من العملية الانتخابية وتأكيدها على ان إقرار التصويت بالبريد يأتى حرصا من الدولة المصرية على المصريين بالخارج وحفاظًا على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.





وأعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، اتفاقه التام مع دعوة السفيرة نبيلة مكرم لجميع المصريين بالخارج لممارسة حقهم الدستورى، الذى كفلته لهم دولتهم والمشاركة فى الحياة السياسية بوطنهم الأم، ودعم للدولة ودعم للحياة السياسية فى مصر، ومشاركة فى بناء الدولة المصرية، مؤكدة أن الدولة تعمل على تلبية طلبات المصريين بالخارج وفقا لكافة الظروف.



