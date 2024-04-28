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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثامين شقيقين وصديقهما بإحدى قرى الدقهلية.. صور

مشهد من الجنازة
مشهد من الجنازة

شيع اهالى قرية شها التابعة لمركز المنصورة جثامين ثلاثة من أبناء القرية لقوا مصرعهم فى حادث .
استقبل مستشفى المنصورة الدولي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية جثامين 5 متوفين بينهم ثلاثة مجهولى الهوية لعدم وجود بطاقات أو هويات حوزتهم،  وتم نقل 8 مصابين لتلقي العلاج بالمستشفى جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالمواجهة مع سيارة ملاكي على طريق (المنصورة - دكرنس
والضحايا هم: "محمد البحيري مختار،30 عامًا،  وشقيقه ابراهبم محسن عارف الجنايني، سارة يحيى 24 عاما و3 آخرين دون هوية.
ووصل إلى استقبال المستشفى 8 مصابين وهم: "السيد محمد ابراهيم العيسوى 27 عامًا، مقيم المنزلة، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، واحمد مسعد محمد السيد 19 عامًا مقيم المنزلة مصابًا بخلع بالكتف الايمن، و احمد زكريا فراج، 22 عامًا مقيم قرية شها مركز المنصورة مصابًا بجرح قطعى بالراس بطول 4 سم، ونورا عبده المهدى 21 عامًا مفيمة المنزلة اشتباه ما بعد الارتجاج، وخميس محمد على العيسوى 17 عامًا، مقيم المنزلة رمصاب كدمات متفرقة بالجسم، ناهد سعد الدين ابو العينين، 55 عامًا، مفيم المنزلة مصاب بكسر بالحوض، و عبده محمد المهدى الفقى 60 عامًا، مقيم المنزلة مصاب بارتجاج في المخ، و محمد البحيرى المهدى 30 عامًا، مقيم قرية شها مصابًا بكسر بالجمجمة.
 

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٢٠٢٤٠٤٢٨_١٥٠٧٠٤
٢٠٢٤٠٤٢٨_١٥٠٠٢٤
٢٠٢٤٠٤٢٨_١٥٠٠٢٤
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٢٠٢٤٠٤٢٨_١٤٥٩٥٠
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Screenshot_٢٠٢٤٠٤٢٨-١٤٥٣٣١_Facebook
حادث تصادم سيارة ميكروباص حادث تصادم سيارة مستشفى المنصورة الدولي مدينة المنصورة وقوع حادث تصادم ميكروباص وملاكى وقوع حادث مركز المنصورة محافظة الدقهلية كدمات متفرقة

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