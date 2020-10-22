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توك شو

طارق فهمي: الموقف التركي يعتمد على استغلال المواقف المتباينة بين روسيا والاتحاد الأوروبي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
طارق فهمي
طارق فهمي
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قسم التوك شو
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك فرصة جيدة لتطوير العلاقات بين مصر واليونان وقبرص بعد عقد مؤتمر القمة الثلاثية، مشيرا إلى أن هناك تغيرات مفصلية وهيكلية تمت في الفترة الأخيرة، مثل تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية، لذا فإن هذا التحالف يتحول بشكل أو بآخر إلى تنظيم دولي.  

وأكد "فهمي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «خبر اليوم» على قناة «on»، أن أهداف التعاون بين الدول الثلاث اقتصادية وتنموية؛ من أجل استغلال التطورات التي تحدث في الإقليم مثل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بالمنطقة، لافتا إلى أن الدول الثلاث أبرمت اتفاقا لوقف الخطر التركي؛ بسبب ممارساته غير المشروعة في المنطقة.        

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لابد من وقفة من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للتحركات التركية، مشيرا إلى أن الموقف التركي يعتمد على استغلال المواقف المتباينة بين روسيا والولايات المتحدة من جانب، والاتحاد الأوروبي من جانب آخر.   
ونوه بأن ألمانيا تسعى إلى الحصول على رئاسة دورة الاتحاد الأوروبي لذلك كانت تعمل كوسيط بين تركيا واليونان لكن الجانب التركي مستمر في تصعيد الموقف، متجاهلا التهديدات بالعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن روسيا داعمة للتحركات التركية لذلك يجب اتخاذ موقف حاسم، مشددا على ضرورة تفعيل منظومة العقوبات في الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا وألمانيا.

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