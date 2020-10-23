انتخاب عبير عيسوي لاعبة التايكوندو لعضوية المكتب التنفيذى للاعبين الأولمبيين

انتخبت عبير عيسوي لاعبة التايكوندو الأوليمبية لعضوية المكتب التنفيذى العالمي للاعبين الأولمبيين WOA ممثلة لقارة أفريقيا.





وتم انتخاب عبير ضمن ثلاثة أعضاء اخرين جدد، فيما انتخب مجددا رئيس المكتب التنفيذى العالمي للاعبين الأولمبيين WOA و تسعة أعضاء.





وعبير عيسوى هى بطلة تايكوندو وقد شاركت فى الدورة الاوليمبية فى اثينا عام ٢٠٠٤ وهى فى سن السابعة عشرة، وقد فازت بالعديد من البطولات المحلية والدولية، وحصلت على بطولة أفريقيا لخمس سنوات متتالية من ٢٠٠٣ الى ٢٠٠٧.



