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رياضة

انتخاب عبير عيسوي لاعبة التايكوندو لعضوية المكتب التنفيذى للاعبين الأولمبيين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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محمد سمير
انتخبت عبير عيسوي لاعبة التايكوندو الأوليمبية لعضوية المكتب التنفيذى  العالمي للاعبين الأولمبيين WOA ممثلة لقارة أفريقيا.

وتم انتخاب عبير ضمن ثلاثة أعضاء اخرين جدد، فيما انتخب مجددا رئيس المكتب التنفيذى العالمي للاعبين الأولمبيين WOA و تسعة أعضاء.

وعبير عيسوى هى بطلة تايكوندو وقد شاركت فى الدورة الاوليمبية فى اثينا عام ٢٠٠٤ وهى فى سن السابعة عشرة، وقد فازت بالعديد من البطولات المحلية والدولية، وحصلت على بطولة أفريقيا لخمس سنوات متتالية من ٢٠٠٣ الى ٢٠٠٧. 

وعبير عيسوي هى ايضا عضو فى لجنة اللاعبين في اللجنة الاوليمبية المصرية و مثلت مصر فى منتدى الأولمبياد العالمي في 2019، و كذلك هى ايضا الشريكة المؤسسة لاحدى شبكات اخبار الرياضة المصرية.

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