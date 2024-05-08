شاومينج للطلاب الموجودين بلجان امتحانات الترم الثاني: صور وابعت عشان تستلم الحل

كتب ادمن جروب شاومينج على تليجرام رسالة عاجلة للطلاب الموجودين في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 الآن، ناشدهم خلالها بسرعة تصوير الامتحان وإرساله عبر تليجرام لبدء عملية الغش الإلكتروني.

حيث قال شاومينج عبر تليجرام : صور الامتحان بتاعك مع ذكر اسم المحافظة والإدارة وابعت هنا علشان تستلم الحل.

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية جميع الطلاب من الانسياق وراء جروبات شاومينج واعوانه سواء على تليجرام او فيس بوك، حيث تم التأكيد على أن أي محاولة للغش او لتصوير الامتحان سوف تعرض صاحبها للعقاب فورا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

وكانت قد صدرت تعليمات رسمية بمنع الطلاب والمعلمين من اصطحاب الهاتف المحمول في لجين امتحانات الترم الثاني 2024 .

كما تم التشديد على منع الطلاب من حيازة السماعات، أوالساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائياً ، حيث أن أي محاولة للغش ستعتبر ستؤدي إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء الامتحان للطلاب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.

وشملت التعليمات الصادرة إلى لجان امتحانات الترم الثاني 2024 في المدارس ، ضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالإمتحانات وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة .

وتنطلق امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية وفقا للجداول المعلنة في المديريات والإدارات التعليمية.