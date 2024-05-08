الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جزر البهاما بالاعتراف بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة أنه قراراً مهماً منسجماً مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وقت يتعرض فيه الكل الفلسطيني إلى محاولة تهجير وطمس لقضيته على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "تأتي أهمية هذا القرار في إطار مساهمته تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، ما سيساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

وثمنت الوزارة مواقف دول الكاريبي كافة ومساعيها النبيلة للدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ولدعمها الفعلي لمبدأ حل الدولتين، بدءًا من الاعتراف بالدولتين، حيث أصبحت كافة هذه الدول تعترف بدولة فلسطين وتعمل على اقامة علاقات دبلوماسية معها على اسس الاحترام والاعتراف المتبادل.

ودعت الخارجية الفلسطينية بقيت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى السير على طريق دول الكاريبي، وأن تستند إلى الارادة الشعبية والشرعية الدولية في إنصاف الشعب الفلسطيني ودعم حقه في الاستقلال والعيش في كرامة وعدالة كباقي شعوب الارض.