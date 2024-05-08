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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية المصرية: توقيت تصعيد الجانب الإسرائيلي الأحداث في رفح الفلسطينية خطير للغاية

رفح
رفح

علّق السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، على اختيار الجانب الإسرائيلي على شن عملية نوعية على مدينة رفح الفلسطينية في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن ما يجري في رفح الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان في توقيت حرج تبذل فيه مصر مع أطراف أخرى جهودًا مضنية لمحاولة الوصول إلى الهدنة.
وأشار أبو زيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن توقيت تصعيد الجانب الإسرائيلي الأحداث في رفح الفلسطينية خطير للغاية، والتعامل الإسرائيلي معه يعكس قدرًا كبيرًا من عدم المسئولية، مضيفًا أننا على بُعد ساعات من استقبال الوفود والاستماع بشكل رسمي للأطراف.
وأضاف أن الوضع بأكمله مُتأزم، ولابد من ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من كل الأطراف والتعامل مع المفاوضات بالمرونة المطلوبة لحقن دماء الأبرياء.

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