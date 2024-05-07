الخارجية الفلسطينية تندد باعتداء المستعمرين على قافلة مساعدات أردنية

انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن اعتداء مليشيات المستعمرين المتطرفين للمرة الثانية على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنه في ظل تعميق وتوسيع حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمتواصلة لليوم 214 على التوالي، بشكل يترافق مع تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستعمريه ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ومستعمريها يتحدون إرادة السلام الدولية، ويواصلون عدوانهم في قتل المدنيين الفلسطينيين، إما بالقصف أو بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات اللازمة.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ولجم انتهاكات المستعمرين، وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات بشكل مستدام وإنساني لائق.