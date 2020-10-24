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رياضة

الدوري الإسباني.. بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:59 م
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة ضد ريال مدريد
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محمد السعيد
استقر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة برشلونة اليوم، السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويطمح فريق ريال مدريد في انتزاع الفوز من برشلونة في مباراة اليوم، للدخول مبكرا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي -  فاران - راموس - ناتشو.

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيو - أسينسيو - كريم بنزيما.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.


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