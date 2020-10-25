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محافظات

في ثاني أيام التصويت.. إقبال كثيف للناخبين على اللجان الانتخابية بالمنيا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
اقبال كثيف للناخبين
اقبال كثيف للناخبين بالقرى في انتخابات النواب بالمنيا
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ايمن رياض
توافد الناخبون بكثافة على اللجان الانتخابية بالمنيا، للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة وتطبيق إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا أعمالها لليوم الثاني على التوالي لانتخابات مجلس النواب 2020، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة وبدء انتظام التصويت في اللجان البالغ عددها (511) مركزا انتخابيا، و 1099 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة، لاستقبال 3مليون و482 ألف و424 ناخب، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

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وأكد محافظ المنيا، انتظام سير العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان بالمحافظة أمام الناخبين،وتقوم غرفة العمليات الرئيسية  برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات .

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية  في يومها الاول، حيث سارت الامور بشكل طبيعي فى جميع اللجان الانتخابية.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد أعمالها، في اليوم الثاني من الانتخابات بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة .
في ثاني أيام التصويت.. إقبال كثيف للناخبين على اللجان الانتخابية بالمنيا
في ثاني أيام التصويت.. إقبال كثيف للناخبين على اللجان الانتخابية بالمنيا

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