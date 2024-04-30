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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بنها

نقل الجثة
نقل الجثة

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالطريق الإقليمي وسقوط مصابين ووفيات.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القليوبية وتبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الجنونية بالطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة وسقوط حالة وفاة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم ورفع الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل الحركة المرورية وتعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

انقلاب التأمين الصحي ببنها الحركة المرورية أمن القليوبية انقلاب سيارة ملاكى

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