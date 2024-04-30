عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب جامعة حلوان يزورون مركز الحفريات الفقارية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد الرحلة العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة حلوان.

وقال الدكتور جبيلى عبد المقصود مدير المركز أن الهدف من زيارة طلاب قسم الجغرافيا بالجامعات المصرية هو التعرف على الاكتشافات العلمية التى قام المركز  فى الفترة الأخيرة ويرجع تاريخها إلى ملايين السنين بصحراء مصر الغربية ،هذا وقد قدم أعضاء الرحلة العلمية بقسم الجغرافيا من كلية الآداب بجامعة حلوان الشكر لفريق عمل مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد على مايبذلوه من جهد فى الوصول إلى اكتشافات علمية للحفريات الفقارية التى تعيش بصحراء مصر.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال التشطيبات بالعاصمة الإدارية للمحافظة


وفى نهاية الزيارة قدم وفد قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة حلوان درع جامعة حلوان للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد تقدير لجهوده فى الارتقاء بجامعة الوادي الجديد فى شتى المجالات.

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أعضاء هيئة التدريس الاداب بجامعة حلوا الإرتقاء اكت الاكتشافات العلمية الإكتشافات محافظ الوادي لية الآداب جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

صدى البلد يحاور وزير العمل.. 8 مفاجآت قوية بشأن الأجور وأصول اتحاد عمال مصر وقانون العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

السعودية.. نداء عاجل من الدفاع المدني لسكان هذه المنطقة

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد تبدأ تنفيذ برنامج "الجيوماتكس" بمشاركة طلاب آداب جامعة حلوان

ترشيحاتنا

صحة غزة تعلن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع

اعلام عبري: إسرائيل لن ترسل وفدا للقاهرة حتى ترد حماس على مقترح الصفقة

الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

أمطار رعدية رغم ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات القادمة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يحسم الجدل بشأن حدوث جلطات بعد تلقي اللقاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندى موسى بإطلالة جديدة من حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

بعد غياب طويل.. أحدث ظهور للفنانة رولا سعد أثناء احتفالها بعيد زواجها

بعد حملات المقاطعة.. خريطة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 30 أبريل

بكوبي دقيق.. طريقة عمل قراقيش بالشمر بدون بيض وزبدة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ