طلاب جامعة حلوان يزورون مركز الحفريات الفقارية بالوادي الجديد

استقبل مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد الرحلة العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة حلوان.

وقال الدكتور جبيلى عبد المقصود مدير المركز أن الهدف من زيارة طلاب قسم الجغرافيا بالجامعات المصرية هو التعرف على الاكتشافات العلمية التى قام المركز فى الفترة الأخيرة ويرجع تاريخها إلى ملايين السنين بصحراء مصر الغربية ،هذا وقد قدم أعضاء الرحلة العلمية بقسم الجغرافيا من كلية الآداب بجامعة حلوان الشكر لفريق عمل مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد على مايبذلوه من جهد فى الوصول إلى اكتشافات علمية للحفريات الفقارية التى تعيش بصحراء مصر.



وفى نهاية الزيارة قدم وفد قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة حلوان درع جامعة حلوان للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد تقدير لجهوده فى الارتقاء بجامعة الوادي الجديد فى شتى المجالات.