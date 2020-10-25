كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يكشف موعد بدء التطعيمات ضد فيروس كورونا

أكد كبير خبراء الأمراض المعدية و مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، أن البت في فعالية وأمان اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيكون في بداية ديسمبر المقبل.





وأوضح فاوتشي أن بدء استخدام لقاح كورونا وشن حملات التطعيم على نطاق واسع سيكون خلال العام المقبل، بحسب "رويترز".





وقال فاوتشي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سنعرف ما إذا كان أحد اللقاحات آمنا وفعالا بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر".





وتابع "عندما تتحدث عن تطعيم قطاع كبير من السكان ليتسنى لك إحداث تأثير مهم في ديناميكيات التفشي، فإن ذلك لن يحدث على الأرجح قبل الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل".





ويبني الكثير من الأمريكيين والأوروبيين آمالا كبيرة على نجاح لقاح "أكسفورد" الذي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكون جاهز في أقرب وقت.