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أخبار العالم

جوتيريش يأمل أن يوفر الاتفاق بين السودان وإسرائيل فرصا جديدة لتعزيز السلام

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أمله في أن يؤدي الاتفاق حول تطبيع العلاقات بين السودان وإٍسرائيل إلى تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن يوفر فرصا جديدة لدفع السلام والازدهار الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة -في بيان لها بثته على موقعها الإلكتروني- أن جوتيريش أحيط علما بإعلان حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وقال البيان "تظل الأمم المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بدعم جهود جمهورية السودان لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار والازدهار لجميع شعوب السودان والمنطقة بأسرها".

وقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف -في تغريدة على حسابه على "تويتر"- إنه ينضم إلى الأمين العام في الإعراب عن أمله في أن تعزز اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية وأن تؤدي إلى إيجاد فرص جديدة لتعزيز السلام والازدهار في القرن الأفريقي والشرق الأوسط.

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