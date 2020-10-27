تضامن الإسكندرية تبحث خطة استعدادات المديرية لمواجهة موسم الشتاء

اجتمع طارق جمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة المؤسسات العاملة في مجال الإغاثة، في حضور مديري الإدارات الاجتماعية ومسئول الإغاثة بالمديرية.





وتناول الاجتماع مع شركاء التنمية مناقشة خطة استعدادات المديرية لمواجهة موسم فصل الشتاء القادم، وجاهزية فرق الإغاثة بالإدارات الاجتماعية وبالمديرية حال وقوع نكبة أو كارثة أو سيول.





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وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء، وبدأت في رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، لاستقبال موسم الأمطار القادمة.





يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.





وشهد الشريف تطبيق عدة نماذج محاكاة، لاختبار أداء وكفاءة طلمبات الصرف الصحي ومتابعة سرعة تصريف المياه بها استعدادا لاستقبال موسم الشتاء ٢٠٢١، وذلك بأهم النقاط الساخنة بالمحافظة بكوبري استانلي وسيدي جابر وأمام فندق أزور، ونفق كليوباترا شرق الإسكندرية ونفق قناة السويس وسط المدينة.