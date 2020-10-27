AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تضامن الإسكندرية تبحث خطة استعدادات المديرية لمواجهة موسم الشتاء

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

اجتمع طارق جمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة المؤسسات العاملة في مجال الإغاثة، في حضور مديري الإدارات الاجتماعية ومسئول الإغاثة بالمديرية.


وتناول الاجتماع مع شركاء التنمية مناقشة خطة استعدادات المديرية لمواجهة موسم فصل الشتاء القادم، وجاهزية فرق الإغاثة بالإدارات الاجتماعية وبالمديرية حال وقوع نكبة أو كارثة أو سيول.


اقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة منافذ البيع العشوائية بمزلقان سيدي بشر

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء، وبدأت في رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، لاستقبال موسم الأمطار القادمة.


يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.


وشهد الشريف تطبيق عدة نماذج محاكاة، لاختبار أداء وكفاءة طلمبات الصرف الصحي ومتابعة سرعة تصريف المياه بها استعدادا لاستقبال موسم الشتاء ٢٠٢١، وذلك بأهم النقاط الساخنة بالمحافظة بكوبري استانلي وسيدي جابر وأمام فندق أزور، ونفق كليوباترا شرق الإسكندرية ونفق قناة السويس وسط المدينة.

تضامن الإسكندرية تبحث خطة استعدادات المديرية لمواجهة موسم الشتاء
تضامن الإسكندرية تبحث خطة استعدادات المديرية لمواجهة موسم الشتاء
تضامن الإسكندرية تبحث خطة استعدادات المديرية لمواجهة موسم الشتاء

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لموسم الشتاء.. محافظ الإسكندرية يطالب بضرورة مراجعة كل الاستعدادات لاستقبال الأمطار

استعدادا لاستقبال موسم الشتاء.. محافظة الإسكندرية ترفع كفاءة شبكة الصرف الصحي

استعدادًا لموسم الشتاء ... تطهير شنايش الأمطار بالعامرية غرب الإسكندرية

تطهير شنايش الأمطار ومطابق الصرف.. الإسكندرية تستعد لموسم الشتاء

حي العامرية بالإسكندرية يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء.. شاهد

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والنوات

ترشيحاتنا

برر خيانته للأهلي.. رواد تويتر يهاجمون رمضان صبحي.. شاهد

دعاء حل المشاكل .. أدعية وأذكار رددها عند الحاجة

بإقامة حفلين.. الأوبرا تحتفل بذكرى المولد النبوي في القاهرة والإسكندرية

صيغ الصلاة على النبي.. الإبراهيمية والأنسية والطبية

ماركات عالمية غالية.. مطار القاهرة يحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل والساعات مع راكبة

في عيد ميلاد إليسا.. تعرف على سبب رغبتها في تبني طفل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام

سيارات لوسيد موتورز lucid motors تتفوق علي تيسلا tesla .. صور

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور