أستاذ قانون: مصر قدمت جميع الحلول فى قضية سد النهضة

قال الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي، إن هناك مفاوضات جديدة بدات منذ ساعات بخصوص سد النهضة، بعد أن توقفت من أغسطس .





وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتوقع أن يكون هناك أشياء مبشرة، وسيكون هناك عودة للمفاوضات بين الدول الثلاثة من أجل التوصل لـ لحل.





وأشار إلى أن استمرا هذا الوضع دون التوصل لحل غير مقبول، و أكد أنه يتوقع بوجود شروط جديدة، ويكون هناك نراقبين أكثر.





ولفت إلى أن جنوب أفريقيا هى الراعية للتوصل لحل لهذه الأزمة لنهاية العام، مشيرًا إلى أن مشارك وزير الخارجية المصري مع نظيرة الجنوب افريقي و السودانى و الاثيوبي تبشر بان هناك أشياء جيدة ستظهر، وهو أمر إيجابي يصب فى مصلحة القضية.





وأوضح أن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثير على توقف المفاوضات، مؤكدًا أن أزمة سد النهضة تعنى الحياة، ومصر تسعى لتوصيل ذلك للعالم.





وتابع أن مصر قدمت جميع الحلول فى قضية سد النهضة دون التنازل عن حقوقها فى المياه.



