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أخبار العالم

مفاجأة سارة للوافدين.. السعودية تقرّر إلغاء نظام الكفالة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:26 ص
السعودية تعتزم إلغاء
السعودية تعتزم إلغاء نظام الكفالة في 2021
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قسم الخارجي
قرّرت المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفالة، ابتداء من النصف الأول من العام المقبل 2021، حسبما كشفت صحيفة "مال" المحلية.

وذكرت الصحيفة السعودية نقلا عن مصادرها أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في السعودية، بعد استمرار العمل به لنحو 7 عقود.

وقالت الصحيفة إن التطبيق الفعلي لقرار يبدأ في النصف الأول من عام 2021، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 10 ملايين وافد من النظام الجديد.

وأضافت "مال" أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات مماثلة بهدف تحسين جودة الحياة للوافدين من بينها مبادرة تختص بالسكن واخرى بالترفيه.

وبحسب الصحيفة، كان من المفترض أن يتم الإعلان عن المبادرة اليوم الأربعاء، لكنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات للحدث ودعوة الإعلام الدولي لحضور مؤتمر صحفي بهذا الشأن.

كانت الصحيفة كشفت في وقت سابق عن عزم المملكة إلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقد العمل المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد، في ضوء رؤية السعودية 2020.

وأشارت إلى أنه سيتم السماح للوافد بحرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، إضافة إلى ذلك سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

علاوة على ذلك، يعد إلغاء نظام الكفالة في السعودية خطوة مهمة بعد دخول نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ في مايو الماضي، حيث يسمح للمقيم بحرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب وأيضا استقطاب رؤوس الأموال.

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