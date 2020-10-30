AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية افترقنا لتامر حسني تحقق هذه المشاهدة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق ابراهيم
تواصل اغنية " افترقنا" للنجم تامر حسني تحقيق ملايين مشاهدات بعد مرور اسبوع على طرحها ، حيث حققت ٧ ملايين مشاهدة ونصف عبر قناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذى".

وأصدر تامر حسني، أغنية أخرى من نفس الألبوم، منذ أيام قليلة، بعنوان "مابطلناش إحساس" وحققت نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو أرقام نسب المشاهدة على اليوتيوب فور طرحها، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.

ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر حسني في صدارة يوتيوب بـ مبطلناش إحساس

تامر حسني يعلن أغنيته الجديدة على إنستجرام

تريند الفن| حقيقة خلاف رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي.. وتامر حسني يطرح أغنية جديدة

بعد ساعتين .. فجأة افترقنا لـ تامر حسني تتخطى الـ 300 ألف مشاهدة

3 ملايين مشاهدة في يوم| تامر حسني الـ31 عالميا بـ"فجأة افترقنا"

بعد دعم مؤمن زكريا.. تامر حسنى تريند 3 على يوتيوب

ترشيحاتنا

أم وأب ضد رضيع طوخ .. علماء نفس ودين واجتماع يحللون الجريمة ويضعون روشتة علاجية

محمد أنور يسخر من فستانها.. نفس الشيء لكنكم تحبون رانيا يوسف

اسمه بحروف من ذهب في القلوب.. فيفا يحتفل بعيد ميلاد محمود الخطيب

محمد متولى يظهر في مهرجان الجونة السينمائي مع ابنته سمر.. شاهد

أحمد حجازي يختار رقمه مع "الاتحاد" بطريقة كوميدية

كذبة كبيرة .. طبيبة تفجر مفاجأة حول فوائد الثوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

جمبسوت فوق الركبة.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة وحماقى

بين الإثارة والغرابة .. 10 إطلالات لنجمات أثرن الجدل باليوم السابع بمهرجان الجونة