التعليم المدمج بجامعة سوهاج يُناقش خطة العمل خلال الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس إدارة التعليم المدمج بجامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المتعلقة بسير الأعمال داخل مركز التعليم المدمج، بحضور الدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفي عبد الخالق نائبي رئيس الجامعة، والدكتور كمال محمد سيد خليل، مدير المركز، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور فتوح خليل، القائم بعمل عميد كلية الآداب.













وأوضح رئيس الجامعة، أن نظام التعليم المدمج يعد أفضل المسارات التعليمية التى تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة فى نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدى الذى يضم المحاضرات التقليدية فى قاعات الدراسة، والتعلم الإلكترونى عن طريق الإنترنت، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم البرامج الجديدة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.





وأشار الدكتور كمال محمد سيد خليل إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد نتيجة برامج التعليم المفتوح، حيث بلغ عدد الناجحين بكلية التجارة ١٠٣ طلاب، و٣٩ طالبا بكلية الآداب، كما تمت مناقشة سير العملية التعليمية بالمركز خلال لفصل الدراسي الأول الذي بدأ في ٢٤ أكتوبر ويستمر حتي ٩ يناير القادم.





وأكد مناقشة خطة المركز في إنتاج برامج التعليم المدمج وذلك فيما يخص برنامج دار العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث والذي يأتي بالشراكة مع جامعة المنيا، وبرنامج علوم الاعمال بالشراكة مع جامعة القاهرة، كما قرر المجلس اعتماد أعضاء هيئة التدريس القائمين علي التدريس بتلك البرامج.