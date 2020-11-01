نشرة المرأة والصحة.. الأطعمة المهمة للنباتيين في يومهم العالمي .. وفوائد الاقلاع عن التدخين .. أبرز صور زوجة مؤمن زكريا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، نعرض أبرزهم في السطور التالية.
يحتفل العالم اليوم 1 نوفمبر اليوم العالمي للنباتيين، وهم مجموعة من الأشخاص يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا يعتمد على الخضروات والفواكه ويخلو من اللحوم أو الدواجن، مما يجعل اجسامهم بحاجة لتعويض نقص العناصر الغذائية الموجودة فى اللحوم والدواجن ومنتجات الحيوانات لذا قدم موقع بولد سكاي اهم الأطعمة المفيدة للنباتيين.
ينصح الأطباء دائما بالاقلاع عن التدخين لما له من اثار ضارة على الانسان ولكن لايجد البعض الدافع القوي الذي يجعلهم يبتعدون عنها مما يجعلهم بحاجة لمعرفة تأثير الإقلاع عن التدخين على حياتهم وتغييرها للأحسن .
فيما يلي 10 فوائد تحدث لك عند التوقف عن التدخين من زوايا مختلفة وذلك وفقا لما ذكره موقع " nhs." .
بنت أصول وجدعة.. 10 صور لـ زوجة اللاعب مؤمن زكريا.. شاهد
أثار ظهور زوجة لاعب كرة القدم مؤمن بجواره في مباراة الأهلي أمس ضجة كبيرة بين الجمهور لإعجابهم بمساندتها له بعد اعتزاله ومرضه وتصدرت مؤشر البحث على موقع "جوجل" الـ تريند ، ولقبت بـ"بنت الأصول الجدعة" .. في حين انها لم تظهر اعلاميا الا في مرات قليلة جدا ولا يعرف الجمهور عنها الكثير وفيما يلي أبرز صورها في مناسبات مختلفة .