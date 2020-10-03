دون أدوية.. 5 تمارين بسيطة تساعدك في الإقلاع عن التدخين

يُعتقد أن النيكوتين هو أسوأ مادة يمكنها تدمير جسم الإنسان ببطء، فالتدخين يمد الجسم بكمية معينة من النيكوتين في كل مرة يدخن فيها الشخص، بغض النظر عما إذا كنت تمضغ أو تشم أو تدخن ، فإن المحتوى الضار للتبغ يظل كما هو، من بينها الفورمالديهايد والأسيتالديهيد والزرنيخ والبنزوبيرين والنيكل والكادميوم والتي لها تأثير سلبي مباشر على الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز القلبي الوعائي والجهاز التناسلي .





وذكر موقع "boldsky" أن ابرز التمارين والطرق الصحية للاقلاع عن التدخين، هي:





1. الجري

يساعد في التعامل مع أعراض الانسحاب المرتبطة بالإقلاع عن التدخين ، ابق بعيدًا عن التدخين وأكمل الجري لمسافة 5 كم، ليس من الضروري أن تشغل مسافة 5 كم في اليوم الأول نفسه، ابدأ بمسافة أقصر في البداية وزد المسافة تدريجيًا .









2. التمارين الرياضية

في المراحل المبكرة من الإقلاع عن التدخين ، تعتبر التمارين الرياضية من أكثر الطرق فعالية للحد من عادة التدخين. الإقلاع عن التدخين وممارسة بعض الأنشطة البدنية الأخرى مثل التمارين الرياضية لأنها ستحسن من كفاءة رئتيك وكذلك القلب، تساعد التمارين الهوائية المنتظمة جسمك على توصيل المزيد من الأكسجين إلى الأنسجة وطرد ثاني أكسيد الكربون بكفاءة أكبر .





3. تمارين القلب

تعزز التمارين التي تعتمد على القلب قوة وصحة نظام القلب والأوعية الدموية ، وهي تشمل ركوب الدراجات ، وتسلق السلالم ، والتجديف ، والتزلج الريفي على الثلج ، واستخدام آلة بيضاوية ، والتمارين الرياضية ، والجري ، والمشي ، وما إلى ذلك. وهذا يساعد في الحفاظ على صحة قلبك وبناء مستوى التحمل القلبي الوعائي ويشجعك على الإقلاع عن التدخين .





4. المشي السريع

يساعد هذا التمرين على تحسين الدورة الدموية ووظيفة القلب وإمداد الأكسجين، يعتبر المشي السريع طريقة طبيعية لتقليل المضايقات والرغبة الشديدة.





5. اليوجا