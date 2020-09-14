AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ينظف الرئة من التدخين.. 8 فوائد لـ الفلفل الحار لا تتوقعها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
أكدت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية عبر الفيسبوك، إن الفلفل الحار يحتوى على كميات عالية من فيتامين C ، ومركب بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم الى فيتامين A وفيتامينات B ، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.

يعتقد الكثيرون أن إحساس اللهيب في الفلفل الحار يتسبب بأضرار صحية. وفي الواقع أن مركب capsaicin الموجود فى الفلفل الحار والمسؤول عن مذاقه الحار قد نال اهتماما كبيرا في الأبحاث والدراسات التي بيّنت فوائده على صحة الإنسان والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

1) يحارب الأمراض السرطانية.

2) يساعد فى تخفيف الوزن: أظهرت الدراسات أن مركب capsaicin يزيد سرعة حرق الدهون بمعدّل 30% وحرق المزيد من السعرات الحرارية وتحفيز الشعور بالشبع لعدة ساعات من استهلاكه. كما أن استهلاك الكافيين الموجود في القهوة أو الشاي بعد الفلفل الحار يزيد من فعالية هذا المركب.

3 ) يساهم فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمى والقضاء على بكتيريا المعدة التي تتسبب بالحموضة والحرقة و ترفع من احتمالات الاصابة بالقرحة وسرطان المعدة. وبيّنت الدراسات ان استهلاك الفليفلة الحارة لايؤدي الى أي أضرار ببطانة المعدة أو الامعاء، بل يحميهما من الالتهابات الجرثومية.

4 ) يلعب دور فى الوقاية وعلاج السكرى: دراسة استرالية كشفت أن استهلاك الفلفل الحار تسبب بانخفاض في مستوى الانسولين والسكر التي تعقب الوجبات ويعتقد الباحثون أن مركب capsaicin يحسن من حساسية الجسم للأنسولين، مما يخفض من احتمالات الاصابة بالسكري.
5 ) يخفض خطر الاصابة بأمراض الاوعية الدموية: لانه يخفّض من مستوى الكوليسترول ومركب الدهنيات الثلاثية في الدم وكذلك من تجمّع الصفائح.

6 ) يخفض أعراض الصداع النصفى : لأنه يكبح المركب العصبي المسؤول عن الشعور بالألم. أبحاث أخرى تدرس دور مركب capsaicin كمخدر فعّال للاسنان.

7 ) يقلل من احتقان الجيوب الأنفية والتهاباتها.

8) ينظف الرئتين من أضرار التدخين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد لا تتوقعها لتناول الفلفل الحار

من بينها الثوم.. جمال شعبان ينصح بأطعمة تمنحك الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب

فوائد لا تعلمها عن الفلفل الحار

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يعلن ضوابط وموعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد| تعرف عليها

الزمالك ينهي الشوط الثالث متفوقا على الأهلي بالكرة الطائرة

الدم بقى ميه .. أب يقتل نجله بسبب خلاف على نصف جنيه بمركز الدلنجات في البحيرة

تصل لـ 40 جنيها للشقة و5 آلاف للمنشآت الحكومية.. رسوم جديدة للنظافة

وعدت وأوفت.. أحمد موسى: الدولة مش هترمي الناس في الشارع

صورة تثير الجدل.. حقيقة توقيع محمد إبراهيم لـ بيراميدز رسميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام عبد البديع تظهر بإطلالة جريئة على شواطئ ماليبو في أمريكا

ضد الكسر والمياه .. لاند روفر land rover تقتحم عالم الهواتف الذكية بـ Explore R

رخيص وآمن.. طريقة تحضير بادي لوشن في البيت