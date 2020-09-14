ينظف الرئة من التدخين.. 8 فوائد لـ الفلفل الحار لا تتوقعها

1) يحارب الأمراض السرطانية.





2) يساعد فى تخفيف الوزن: أظهرت الدراسات أن مركب capsaicin يزيد سرعة حرق الدهون بمعدّل 30% وحرق المزيد من السعرات الحرارية وتحفيز الشعور بالشبع لعدة ساعات من استهلاكه. كما أن استهلاك الكافيين الموجود في القهوة أو الشاي بعد الفلفل الحار يزيد من فعالية هذا المركب.





3 ) يساهم فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمى والقضاء على بكتيريا المعدة التي تتسبب بالحموضة والحرقة و ترفع من احتمالات الاصابة بالقرحة وسرطان المعدة. وبيّنت الدراسات ان استهلاك الفليفلة الحارة لايؤدي الى أي أضرار ببطانة المعدة أو الامعاء، بل يحميهما من الالتهابات الجرثومية.





4 ) يلعب دور فى الوقاية وعلاج السكرى: دراسة استرالية كشفت أن استهلاك الفلفل الحار تسبب بانخفاض في مستوى الانسولين والسكر التي تعقب الوجبات ويعتقد الباحثون أن مركب capsaicin يحسن من حساسية الجسم للأنسولين، مما يخفض من احتمالات الاصابة بالسكري.

5 ) يخفض خطر الاصابة بأمراض الاوعية الدموية: لانه يخفّض من مستوى الكوليسترول ومركب الدهنيات الثلاثية في الدم وكذلك من تجمّع الصفائح.





6 ) يخفض أعراض الصداع النصفى : لأنه يكبح المركب العصبي المسؤول عن الشعور بالألم. أبحاث أخرى تدرس دور مركب capsaicin كمخدر فعّال للاسنان.





7 ) يقلل من احتقان الجيوب الأنفية والتهاباتها.





8) ينظف الرئتين من أضرار التدخين.