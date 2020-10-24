كل ببطء وابتعد عن التدخين.. ٥ نصائح للوقاية من عسر الهضم

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من مشكلة العسر الهضمي، كبار وأطفال، ويحتار الجميع فى كيفية التخلص من هذه المشكلة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من مشكلة العسر الهضمي عن طريق اتباع النصائح التالية، وفقا لما نشره موقع "هيلثي".

نصائح للوقاية من عسر الهضم

تجنب الأطعمة التي تسبب مشاكل، من الجيد تناول عدة وجبات أصغر بدلًا من تناول وجبتين كبيرتين.





تجنب الأطعمة الدهنية قدر الإمكان مثل البطاطس المقلية والبرغر.





تجنب الكثير من الشيكولاتة.





كل ببطء.





لا تدخن.





ابحث عن طرق للاسترخاء وتقليل التوتر.





امنح جسمك فرصة لهضم الطعام، لا تأكل وجبة ضخمة واذهب على الفور إلى ممارسة الرياضة، حاول أن تأكل قبل ساعة على الأقل، أو تأكل بعد ذلك.