AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كل ببطء وابتعد عن التدخين.. ٥ نصائح للوقاية من عسر الهضم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:21 ص
كل ببطئ وابعد عن
كل ببطئ وابعد عن التدخين... ٥ نصائح للوقاية من عسر الهضم
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من مشكلة العسر الهضمي، كبار وأطفال، ويحتار الجميع فى كيفية التخلص من هذه المشكلة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من مشكلة العسر الهضمي عن طريق اتباع النصائح التالية، وفقا  لما نشره موقع "هيلثي".

 

نصائح للوقاية من عسر الهضم

تجنب الأطعمة التي تسبب مشاكل، من الجيد تناول عدة وجبات أصغر بدلًا من تناول وجبتين كبيرتين.


تجنب الأطعمة الدهنية قدر الإمكان مثل البطاطس المقلية والبرغر.


تجنب الكثير من الشيكولاتة.


كل ببطء.


لا تدخن.


ابحث عن طرق للاسترخاء وتقليل التوتر.


امنح جسمك فرصة لهضم الطعام، لا تأكل وجبة ضخمة واذهب على الفور إلى ممارسة الرياضة، حاول أن تأكل قبل ساعة على الأقل، أو تأكل بعد ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون أدوية.. 9 نصائح لعلاج عسر الهضم

علاج تعب المعدة بدون أدوية

لضمان نجاحها.. احرص على هذه النصائح بعد عملية بالون المعدة

عسر الهضم.. الأعراض وأهم النصائح للوقاية منه

ترشيحاتنا

إدارة السلام.. إيفانكا ترامب تعلق على اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان

المفتي: المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 41.99 مليون حالة

الجميع يرحب إلا أردوغان.. وقف إطلاق النار في ليبيا

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

خالد الصاوى: أثق دائما فى مهرجان الجونة

AdvertisementS

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

الاهلي يكشف موقف فتحي ومعلول من نهائي أفريقيا وسبب تغيير الشناوي أمام الوداد

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

أخبار الفن | شيك ليلى أحمد زاهر.. الفستان الأجرأ بالجونة السينمائي.. عيد ميلاد ابنة أحمد الفيشاوي

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

أخبار التوك شو.... سمير صبري يحرج مذيعة بسبب الكمامة.. هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء

في ذكرى المولد النبوي.. تعرف على معجزة النبي محمد مع الشاة المسمومة

احذفها فورا.. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور

لاندروفر تختبر رنج روفر land rover range rover الجديدة كليا.. صور

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب