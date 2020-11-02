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محافظات

403 ملايين دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:56 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انجي هيبة
أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعلية ان اجمالى قيمة ماتم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربيه والاجنبية التى تم تصديرها الى مختلف دول العالم العربية والأجنبية خلال العشرة أشهر الماضية من أول يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى 2020  قد بلغت قيمتها 4و403 مليون دولار وذلك لكمية اجمالية قدرها 193344327 طن

صرح بذلك  الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه قد بلغت قيمه ماتم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 4 مليون دولار لكميه قدرها  2600 طن فى حين بلغ قيمه ماتم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 8و250 مليون دولار لكميه قدرها 191959677طن والمحاصيل الحقلية 4و148 مليون دولار لكميه قدرها 1382035 طن فى حين بلغت قيمة ما تم تصديره خلال تلك الفترة من النباتات الطبية والعطرية 19063 دولار لكمية قدرها 15 طن . 

وقد بلغ اجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر أكتوبر الماضى فقط نحو 9و48 مليون دولار لكمية قدرها 473409 طن .
و قد شملت تلك الصادرات تصدير محاصيل من الفراولة المجمدة ومعجون طماطم وخضروات مجمدة وفاصوليا خضراء وسبانخ خضراء وملوخية مجمدة وعجون باذنجان وبصل أخضر وبامية مجمدة وبصل بودر وبصل شرائح وخضروات مشكلة وبسلة خضراء وملوخية خضراء . 
وأضاف الدكتورمهندس فتحى محروس عبد الله رئيس تسويق الادارة الزراعية مدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية أنه جاء على رأس قائمة تلك الصادرات محصول الفول السودانى الذى جاء فى المرتبة الأولى خلال تلك الفترة وقد تم تصدير تلك الأصناف الى دول كل من لبنان وفيتنام وعمان والأمارات وفلسطين وانجلترا.

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