داليا مصطفى تودع الصيف بإطلالة على البحر.. شاهد

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها صورا لها ، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"،

وظهرت داليا على البحر وهى تودع آخر الأيام الصيفية مرتدية بدى حمالات باللون الاسود وقبعة ونظارة شمس، وكتبت قائلة:" هتوحشني ايام الصيف الجو برد اوي صح ولا لوحدي اللي حاسه كده 😢 #ما_شاء_الله" ونالت الصورة على إعجاب متابعيها.

وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.



مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.



كانت الفنانة داليا مصطفى، قد حكت عن تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى بحاول بقدر الإمكان أنى مكنش دايركت.. لانهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.



وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تحاول معرفة أمهات أصدقاء أولادها فى البداية، موضحة: "الأم هى الى بتوضح تربية الأولاد بتبقى عاملة أزاى.. أنا عينى عليهم دايما".





