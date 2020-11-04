AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استطلاع CNN: مؤيدو ترامب يصوتون لصالح مرشحهم أكثر من بايدن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:13 ص
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب
Advertisements
رحيم يسري
أظهرت استطلاعات الرأي المبكرة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يصوتون بقوة لصالح مرشحهم، وليس ضد خصمه.

وذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن  حوالي 4 من كل 5 شملهم استطلاع الرأي خارج مراكز الاقتراع أكدوا تصويتهم لترامب، وليس للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأوضحت الشبكة أن بعض مؤيدي جو بايدن يفعلون نفس الشيء لكن بدرجة أقل، حيث يقول ثلثي الناخبين إنهم يصوتون لصالح بايدن، بينما يؤكد أكثر من الثل أنهم يصوتون "ضد ترامب".

وبحسب الاستطلاعات يريد ثلث الناخبين مرشح يكون بمثابة "زعيم قوي"، بينما يقول الربع إنهم يريدون شخصا ذا حكمة جيدة.

ويرغب 1 من كل 5 أشخاص بمن "يمثلهم" وفقا للاستطلاع، كما ترغب نفس النسبة في شخص يمكنه توحيد البلاد.

وأكدت الشبكة وفقا لاستطلاع آخر إن ما يقرب من نصف المصوتين يعتقدون أن الاقتصاد جيد، بينما يعتقد النصف الآخر أنه ضعيف.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إلغاء المناظرة الثانية.. ظهور تليفزيوني لـ ترامب وآخر لـ بايدن في نفس التوقيت

حملة بايدن تعلن سلبية فحص كورونا لمرشح الرئاسة الأمريكية

خبير: استطلاعات الرأي في الانتخابات الأمريكية لا تعكس النتائج الواقعية

أمريكا تنتخب الرئيس.. مشاركة تاريخية في الاقتراع المبكر قبل 3 نوفمبر.. ترامب يشكك في انتقال سلمي للسلطة.. وبايدن يختار إدارته

رقم قياسي قبل اليوم الفاصل.. أكثر من 94 مليون أمريكي يصوتون في انتخابات الرئاسة

قبل ساعات من الانتخابات.. صدمة قوية لـ بايدن وخبر سار لـ ترامب

ترشيحاتنا

انطلاقة من وسط الملعب .. هدف خرافي لـ محمد صلاح في شباك أتالانتا.. فيديو

أدعية التحصين من كورونا والأمراض

جوتا .. لاعب بديل يهدد عرش صلاح وماني

ماذا يحدث بجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟

عماد أديب يكشف السيناريو الكابوس لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. فيديو

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد