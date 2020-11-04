استطلاع CNN: مؤيدو ترامب يصوتون لصالح مرشحهم أكثر من بايدن

أظهرت استطلاعات الرأي المبكرة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يصوتون بقوة لصالح مرشحهم، وليس ضد خصمه.





وذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن حوالي 4 من كل 5 شملهم استطلاع الرأي خارج مراكز الاقتراع أكدوا تصويتهم لترامب، وليس للمرشح الديمقراطي جو بايدن.





وأوضحت الشبكة أن بعض مؤيدي جو بايدن يفعلون نفس الشيء لكن بدرجة أقل، حيث يقول ثلثي الناخبين إنهم يصوتون لصالح بايدن، بينما يؤكد أكثر من الثل أنهم يصوتون "ضد ترامب".





وبحسب الاستطلاعات يريد ثلث الناخبين مرشح يكون بمثابة "زعيم قوي"، بينما يقول الربع إنهم يريدون شخصا ذا حكمة جيدة.





ويرغب 1 من كل 5 أشخاص بمن "يمثلهم" وفقا للاستطلاع، كما ترغب نفس النسبة في شخص يمكنه توحيد البلاد.





وأكدت الشبكة وفقا لاستطلاع آخر إن ما يقرب من نصف المصوتين يعتقدون أن الاقتصاد جيد، بينما يعتقد النصف الآخر أنه ضعيف.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



