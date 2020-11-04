AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد الهجوم الإرهابي.. ماكرون يقرر زيارة فيينا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:47 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى زيارة العاصمة النمساوية فيينا يوم الإثنين المقبل.

وتأتي الزيارة عقب تعرض فيينا إلى هجوم إرهابي  شمل 6 مواقع مختلفة في الوسط تقع كلها قرب أكبر كنيس في المدينة.

وقالت وزارة الداخلية في البداية إن الهجوم شنته مجموعة أشخاص، لكنها ذكرت لاحقا أنه من المرجح أن العملية نفذت على يد مسلح واحد تم القضاء عليه على يد الشرطة بعد قتله 4 أشخاص وإصابته 22 آخرين.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، يوم أمس الثلاثاء، في بيان على موقعه الالكتروني، مسؤوليته عن هجوم فيينا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم.

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت، الثلاثاء، عن تنفيذ 18 عملية مداهمة عقب الهجوم الإرهابي وسط العاصمة فيينا، مؤكدة اعتقال 14 شخصا على صلة به.

وكان ماكرون أكد يوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب النمسا في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا. 

وكتب ماكرون في تغريدة على تويتر: "نحن الفرنسيون نشارك الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابهم هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا. بعد فرنسا، هي دولة صديقة تتعرض للهجوم. هذه هي أوروبا لدينا. يجب أن يعرف أعداؤنا من يتعاملون معه. لن نستسلم". 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة النمساوية تكشف حقيقة وجود حجز لرهائن في فيينا

ماكرون عقب هجوم فيينا: لن نستسلم

المستشار النمساوي: هجوم فيينا إرهابي.. والجيش سيحمي المواقع

بوريس جونسون عقب هجوم فيينا: متحدون معهم ضد الإرهاب

لحظة إطلاق النار على رجل شرطة في هجوم فيينا.. فيديو

لا يزال البحث عنهم جاريا.. وزير داخلية النمسا: منفذو هجوم فيينا طُلقاء

ترشيحاتنا

بموت حرفياً.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بعد الإصابة بـ كورونا

بإطلالة عصرية.. سمية الخشاب تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد تقدم بايدن على ترامب.. سقوط مصابين في حادث طعن قرب البيت الأبيض

مهم جدا من وزارة الري بشأن تغير لون النيل لـ البني

بالأسْوَد.. أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري من داخل سيارتها.. شاهد

بعد تقاسم ترامب وبايدن عدد الأصوات.. وقف عمليات الفرز في ولاية نيفادا حتى صباح الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى المفتي تظهر بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. فيديو

بعد التحذير من الموجة الثانية.. غسول الفم يقلل من انتشار كورونا

بإطلالة عصرية.. سمية الخشاب تتألق في أحدث جلسة تصوير