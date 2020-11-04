بعد الهجوم الإرهابي.. ماكرون يقرر زيارة فيينا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى زيارة العاصمة النمساوية فيينا يوم الإثنين المقبل.





وتأتي الزيارة عقب تعرض فيينا إلى هجوم إرهابي شمل 6 مواقع مختلفة في الوسط تقع كلها قرب أكبر كنيس في المدينة.





وقالت وزارة الداخلية في البداية إن الهجوم شنته مجموعة أشخاص، لكنها ذكرت لاحقا أنه من المرجح أن العملية نفذت على يد مسلح واحد تم القضاء عليه على يد الشرطة بعد قتله 4 أشخاص وإصابته 22 آخرين.





وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، يوم أمس الثلاثاء، في بيان على موقعه الالكتروني، مسؤوليته عن هجوم فيينا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم.





وكانت الشرطة النمساوية أعلنت، الثلاثاء، عن تنفيذ 18 عملية مداهمة عقب الهجوم الإرهابي وسط العاصمة فيينا، مؤكدة اعتقال 14 شخصا على صلة به.





وكان ماكرون أكد يوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب النمسا في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا.





وكتب ماكرون في تغريدة على تويتر: "نحن الفرنسيون نشارك الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابهم هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا. بعد فرنسا، هي دولة صديقة تتعرض للهجوم. هذه هي أوروبا لدينا. يجب أن يعرف أعداؤنا من يتعاملون معه. لن نستسلم".