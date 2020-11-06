ضعف المياه في أشمون بسبب عكارة مياه النيل

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون تنويه للمواطنين بسبب ضعف المياه في المركز وأرجعت ذلك لموجه السيول في الايام السابقة على محافظات الوجه القبلي، والتي أدت إلى إرتفاع نسبة العكارة في مياه النيل.













وقال مجلس المدينة في بيانه نظرًا للسيول التي حدثت خلال الأيام الماضيه، بجنوب البلاد وسلسله جبال البحر الاحمر، الأمر الذي أدى الى ارتفاع نسبه العكارة بنهر النيل وأفرعه المختلفة.













وكشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون عن ارتفاع نسبة العكارة أمام مأخذ محطه مياه أشمون المرشحه، الأمر الذي ترتب عليه توقف المحطه عن العمل والإعتماد على المحطات الإرتوازي كبديل للعمل.











