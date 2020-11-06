محافظ القاهرة: جاهزون لانتخابات النواب بخطة محكمة.. فيديو

قال خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن المحافظة مستعدة للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن هناك 630 مركز انتخابي لاستقبال الناخبين في 1430 لجنة فرعية و19 لجنة عامة، مشيرا إلى أن عد الناخبين في القاهرة وصل إلى مايقارب من 7 مليون ونصف المليون ناخب.





وأضاف "عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن عدد المرشحين على المقاعد الفردية وصل إلى 433 منهم 56 سيدة، وذلك للتنافس على 31 مقعد، بينما مرشحى القائمة عددهم 100 ويتنافسون على 31 مقعد أيضا.





وأضاف: "عقدنا عدة لقاءات وجولات ميدانية لمعرفة مدى جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين.. الانتخابات تجرى في ظل ظروف خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا"، هناك إجراءات خاصة تم اتخاذها في اللجان وخارج اللجان.





وتابع: "وفرنا المستلزمات الطبية والكمامات ومقاعد لكبار السن، خارج اللجنة الانتخابية لمواجهة التكدس والازدحام، وتأمين المقار الانتخابية بخطة أمنية عالية من قبل القوات المسلحة، بجانب التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة فيما يخص المحاور المرورية الخاصة بالوصول إلى المراكز الانتخابية حتى يصل الناخب إلى المقار بسهولة ويسر".





وأردف: "نوفر كل الإجراءات للمواطنين، ونطالبهم بالمشاركة بصوتهم لأنه حقهم الدستوري وهو واجب وطني، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد دون مبرر خارج محيط اللجان الانتخابية".