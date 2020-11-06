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رياضة

المصري: لا يوجد شرط جزائي في عقد نجم الزمالك

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:29 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
تحدث عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن تفاصيل عقد أحمد رفعت، اللاعب الوافد من نادي الزمالك.

وقال عدنان حلبية، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جمعتنى جلسة مع رئيس نادي الزمالك، وأنهينا كافة التفاصيل، وحصلنا على الاستغناء الخاص باللاعب".

وأضاف: "لا توجد شروط جزائية في عقد أحمد رفعت، وكل ما يثار عن القيم المالية عبر السوشيال ميديا؛ غير صحيح على الإطلاق".

وانتعشت خزينة نادى الزمالك اليوم بمبلغ 6 ملايين جنيه من نادي المصري البورسعيدي، مقابل انتقال أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادى البورسعيدى بشكل رسمي.

يأتي هذا مع حصول نادي المصري على الاستغناء الخاص باللاعب بعدما تم عقد جلسة مفاوضات تم إنهاء خلالها كل الأمور مع مرتضى منصور رئيس النادى وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

وحرصت إدارة الكرة بنادي الزمالك على وضع بند في عقد انتقال رفعت إلى المصري، يقضي بحصول النادي الأبيض على "مليون جنيه إضافية"؛ حال مساهمة اللاعب مع النادي بشكل مميز فى البطولات المختلفة.

وتمت الموافقة بصورة رسمية على انتقال اللاعب بشكل نهائى إلى نادي المصري بالبيع النهائى.

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