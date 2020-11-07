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مرأة

لجمال أظافرك.. تعرفي على أدوات الجيل بوليش

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
هناك طرق عديدة لإزالة الجيل بوليش في المنزل دون الحاجه للذهاب لمركز عناية بالاظافر فيمكنك شراء المناديل المخصصة لإزالة الجل بوليش واتباع التعلمات المكتوبة عليا وتعتبر هذة الطريقة الأسهل لإزالة الجيل بوليش في المنزل. 

فهي طريقة سهلة وسريعة ويمكنك شراء منادية إزالة الجيل بوليش من مراكز العناية بالبشرة والاظافر فهي ليست متوفرة لدى كل المحلات ولكنها طريقة سهلة لإزالة الجيل بوليش بدون تعب أو إرهاق. 

وهناك طريقة أخرى لإزالة الجيل بوليش عن طريق برد الجزء العلوي من البوليش ومن ثم نحضر قطن مليئ بلاسيتون ونضع قطنة فوق كل ضفر ونلفها بالسيليكون المخصوص أو ورق فويل ونتركه من 10 دقايق لربع ساعة ونبدأ نقشره بالراحة بأي أداة مخصصة للأظافر تكون غير حادة.

وتحب المرأة دائما الاعتناء بأظافرها عن طريق الذهاب لبعض الصالونات التجميلية وعمل الهارد جيل أو الجيل بوليش والاكليرك في بعض الأحيان للظهور بمنظر لائق وأنيق. 

ادوات الجيل بوليش

يتم استخدام أدوات لعمل الجيل بوليش في الصالونات ويعتبر الجيل بوليش صحى وأمن فهو لا يضر بصحة الأظافر وله منظر طبيعى ينمى الأظافر الحقيقية ويساعد في تقويتها ومعالجتها ويمنعها من التكسير. 

يتم استخدام طلاء الاظافر والأشعة الفوق بنفسجية لصنع الجيل بوليش في المراكز التي تساعدك العناية بأظافرك فيتم وضع 3 طبقات على الاظافر ووضعها تحت الجهاز ومن ثم استكمال الخطوات. 

هناك طرق عديدة لإزالة الجيل بوليش في المنزل دون الحاجه للذهاب لمركز عناية بالاظافر فيمكنك شراء المناديل المخصصة لإزالة الجل بوليش واتباع التعلمات المكتوبة عليا وتعتبر هذة الطريقة الأسهل لإزالة الجيل بوليش في المنزل. 

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