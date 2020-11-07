ذهب للعلاج خارج مصر..أميرة كرارة يكشف عن إصابته بمرض خطير.. فيديو

قال الفنان أمير كرارة ، إنه حتى يتم علاجه من مرض العقد التي في حياته حيث قام بفعل شيئين، أولهما ذهب إلى طبيب مخ وأعصاب وقام بالسفر إليه خارج مصر، موضحا أن هذا الطبيب من كبار الأطباء في العالم أجمع في تخصص المخ والأعصاب.









وأضاف «كرارة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن جلسة طبيب المخ والأعصاب الذي ذهب إليه من المفترض 12 دقيقة فقط، ولكن جلس معه ساعة ونصف .









وتابع أمير كرارة، أن طبيب المخ والاعصاب الذي ذهب إليه قال له "انا أول مرة اقعد مع شخصية غريبة كده..بس أنت معندكش أي حاجة وسليم جدا"، مشيرا إلى أنه أعطاه شهادة تثبت أنه لا يعاني من أي أمراض.









وأوضح الفنان أمير كرارة، أنه من كثرة ذهابه إلى الأطباء قام بعض الاطباء بعمل بلوك له علي الهاتف والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي.







